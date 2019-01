Sichs Menschen sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Wiltz verletzt worden. Laut einem Polizeisprecher hat ein Auto um 15.10 Uhr eine Gruppe von Fußgängern in der Nähe des “Centre hospitalier du Nord” (CHDN) erfasst.

Erste Meldungen gingen von nur drei Verletzten aus, die mit zwei Rettungshubschrauber in andere Krankenhäuser geflogen werden mussten. Laut der Einsatzzentrale CGDIS wurden insgesamt jedoch sechs Menschen verletzt.

Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es einen terroristischen Hintergrund gibt.