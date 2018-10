Auf einer Baustelle in Luxemburg-Stadt ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter stürzte um 11.10 Uhr drei bis vier Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

Da Rettungskräfte und Polizei die Unfallstelle nur über die Gleise erreichen konnten, war auch der Zugverkehr für einige Zeit gesperrt. Auch die Gewerbeinspektion (ITM) war an der Unfallstelle.