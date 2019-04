Alle neun Gemeinderatsmitglieder haben seit Monaten kein Vertrauen mehr in ihren vierköpfigen Schöffenrat, was bereits zum Rücktritt von Bürgermeister Paul Mangen (CSV) geführt hat.

Von Roger Infalt

Die Räte, die den Schöffen unter anderem Transparenzlosigkeit und mangelnde, sprich nicht vorhandene Weitsicht vorwerfen, wollen aber, dass der gesamte Schöffenrat seinen Hut nimmt. Seit Tagen ist man nun auf Kompromisssuche. Als in der letzten Gemeinderatssitzung die Frage erneut aufgeworfen wurde, ob die drei Schöffen denn nun ebenfalls demissionieren würden, wurde die öffentliche Sitzung als beendet erklärt und es folgte ein Treffen des Gemeinderates unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Geheimsitzung, die jedoch ohne erwähnenswertes Resultat endete.

“Neben Transparenz und Weitsicht mangelt es auch an klaren Regeln für eine konstruktive Zusammenarbeit im Interesse unserer Bürger”, lauten die Hauptkritikpunkte der neun Gemeinderäte an die Schöffen. In der vergangenen Woche saßen diese zusammen, doch über die dort geführten Diskussionen und eventuellen Entscheidungen hält man sich bedeckt.

Gerüchteküche brodelt, doch nichts Konkretes

In den Kulissen werden alle bestehenden Möglichkeiten durchgespielt, die Gerüchteküche brodelt, die lokale CSV-Sektion mischt sich ein, an den Theken geht es hoch her … doch Konkretes gibt es nicht zu berichten, außer dass am vergangenen Dienstag ein Treffen des gesamten Gemeinderats mit Vertretern des Innenministeriums stattgefunden hat. Laut unseren Informationen blieben auch hier die Fronten verhärtet und ein Ausweg aus dieser komplett verfahrenen Situation wurde an dem Tag nicht gefunden.

Für den 7. Mai ist eine Gemeinderatssitzung einberufen. “Dann werden wir einen neuen Bürgermeister wählen”, hatte Noch-Bürgermeister Paul Mangen in der letzten Sitzung angekündigt. Doch damit wird es wohl nicht getan sein, denn der Wunsch der Gemeinderäte nach der Demission des gesamten Schöffenrates hat nach wie vor Bestand. So kann man davon ausgehen, dass auch am 7. Mai kein weißer Rauch über dem Rathaus in Tüntingen aufsteigen wird.