„A wie seet dann nëmmen esou eppes?“ Die meisten Luxemburger halten sich vermutlich für ziemlich vorurteilsfrei. Klare Meinungen über Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft? „Mir dach net.“ Negative Gefühle gegenüber ethnischen Minderheiten? „Allez, allez, et wäert ee jo nach en harmlose Witz maache kënnen.“ Was viele als übertriebene politische Korrektheit abtun, ist in Wahrheit nur eins: Stereotype, Vorurteile und ätzenden Rassismus nicht mehr lächelnd hinzunehmen.

Was in der internationalen Kommunikationswissenschaft und Sozialpsychologie seit langem bekannt ist, trifft Luxemburg nun mit voller Wucht: Vorurteile sind nicht nur ein Problem der Wahrnehmung, sondern auch oft Auslöser verletzenden und diskriminierenden Verhaltens. Die Konferenz „Being Black in Luxembourg“ hat die abstrakte, oft rein quantitativ geführte Diskussion auf ein menschliches Niveau gehoben. Die Luxemburgerin Mirlene Fonseca Monteiro haucht dem hiesigen sozialwissenschaftlichen Forschungsniemandsland ein wenig Leben ein: 22 Jugendliche kapverdischer Abstammung haben ihr vom Aufwachsen in Luxemburg erzählt. Wer glaubt, dass Schwarze „elo mol keng opféieren“ sollten, wird sich kaum von diesen an die Nieren gehenden Zitaten beeindrucken lassen:

– „Seit wann lassen wir Schwarze ins Classique?“

– „Ich hatte nie einen Lehrer, der mich als Luxemburgerin gesehen hat. Dabei bin ich hier geboren und habe die Luxemburger Staatsbürgerschaft.“

– „In ihren Köpfen haben die Luxemburger eine feste Vorstellung davon, wie es ist, Afrikaner zu sein oder Portugiese. Und du kannst machen, was du willst … du wirst nie richtig dazugehören.“

Nun sollte man diese Erlebnisse nicht dazu missbrauchen, um etwa Lehrer pauschal als Rassisten zu verurteilen. Forschungsergebnisse zeigen, dass selbst sogenannte „chronisch egalitäre“ Menschen, die stets gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz kämpfen, die Aktivierung ihrer eigenen Stereotype unterdrücken müssen. Allerdings sollte dies nicht von der zentralen Feststellung ablenken: Luxemburg mag sich zwar tolerant geben – Rassismus ist aber weiterhin Realität im Großherzogtum.

Dass jeder zweite Mitbürger schwarzer Hautfarbe in den letzten fünf Jahren rassistisch beleidigt worden ist, lässt tief blicken. Umso ärgerlicher ist es, dass Integrationsministerin Corinne Cahen (DP) erst die Ausführungen von Monteiro hören musste, um sich der Situation bewusst zu werden: „Ich hätte nie gedacht, dass in Luxemburg im Jahr 2019 noch so große Vorurteile herrschen.“ Eine Frau mit kapverdischen Wurzeln fragte sie daraufhin, wo sie denn die letzten 15 Jahre gewesen sei, dass sie den Rassismus verpasst habe.

Die Kritik ist nicht ganz fair – denn die letzten Tage haben gezeigt: Cahens Einsatz für ihr Schuhgeschäft ist zeitraubende Knochenarbeit.