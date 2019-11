Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, genau dort auszustellen, erzählt die Künstlerin Monique Becker – Meisterschülerin von Hermann Nitsch und Markus Lüpertz – uns, als wir sie an dem zugegebenermaßen etwas befremdlichen Ort des Geschehens treffen: in der Pfarrkirche von Hesperingen. Sie bespielt den Sakralbau derzeit mit ihren großformatigen Malereien und einer Installation.

Kein Zweifel: Die erst vor wenigen Jahren als nationales Monument klassierte und von Grund auf renovierte Pfarrkirche von Hesperingen bildet eine nahezu perfekte Kulisse für die Werke von Monique Becker. Die Künstlerin, sie wurde 1958 geboren, wuchs in der Zentrumsgemeinde auf und lebt und arbeitet heute in Hamm. Bekannt ist sie vor allem für ihre meist großformatigen Acrylgemälde, bei denen stets die Farbe Schwarz eine dominante Rolle spielt und die hierzulande unter anderem noch letzte Woche beim „Salon du CAL“ und ebenfalls schon mehrfach bei Projekten der Künstlerbewegung Cueva zu sehen waren.

„Ich bin fasziniert von der Farbe Schwarz und von deren Eleganz“, erklärte Monique Becker dem Tageblatt vor einiger Zeit, als sie uns durch ihre gemeinsame Ausstellung mit Reiny Rizzi-Gruhlke in der Galerie H2O in Differdingen führte. „Für mich ist Schwarz keine traurige Farbe. Überhaupt nicht. Ich sehe darin etwas Positives!“, fügte die Künstlerin damals hinzu – so, als müsste sie sich für ihre Farbwahl rechtfertigen. Bei genauerem Betrachten wird aber deutlich, dass es Monique Becker nicht so sehr um die Farbe an sich geht. Ihre Bilder bestehen fast immer aus mehreren Schichten, in denen verschiedene Farbtöne miteinander verschmelzen.

Foto: François Besch Ein ungewöhnlicher Platz für zeitgenössische Kunst: Eine Leinwand Beckers auf einem Taufstein, auf dem man die Jahreszahl 1849 lesen kann. In ebendiesem Jahr wurde Hesperingen eine eigenständige Pfarrei, zuvor gehörte der Ort zu derjenigen von Itzig.

Ein lang gehegter Traum wurde wahr

Mit der gut besuchten Feier zur Vernissage am Freitagabend ging für die 61-Jährige ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Nach der Renovierung der Kirche hatte der damalige Schöffen- und Gemeinderat den Beschluss gefasst, künftig auch weltliche Veranstaltungen wie beispielsweise Kunstausstellungen in dem nur noch unregelmäßig für Gottesdienste genutzten Bauwerk zu organisieren. „Als ich davon erfuhr, habe ich mich gleich hierfür gemeldet“, erzählt Monique Becker, die Meisterschülerin des Österreichers Hermann Nitsch und des Deutschen Markus Lüpertz war. Doch nach den letzten Kommunalwahlen geriet das Vorhaben etwas in die Vergessenheit.

Schlussendlich sollte es doch noch klappen: Monique Becker wurde die Ehre zuteil, als Erste in der Kirche ihres Heimatortes einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen geben zu können. Ihre Leinwände flankieren die Seitenwände des Kirchenschiffes, kaum eine von ihnen ist weniger als zwei Meter hoch. Über dem Chor zieht ein gut drei Meter breites Werk die Blicke auf sich, vor und auf dem Alter sticht eine Installation hervor. Rechts und links davon zwei weitere Großformate.

Foto: François Besch Heiligenfiguren aus dem 19. Jahrhundert und zeitgenössische Malerei aus dem 21. Jahrhundert harmonieren in dem Sakralbau auf eine ganz eigene Art und Weise miteinander

Noch am kommenden Wochenende zu sehen

Die Werke Monique Beckers zeugen von einem ganz eigenen Stil, den einer ihrer beiden prominenten Lehrmeister, der Maler und Installationskünstler Hermann Nitsch, wie folgt umschreibt: „Sie hat sich durchgerungen zu einer intensiven Materialsinnlichkeit. Die Farbe wurde nicht als Farbton bzw. Farbklang verstanden, sondern als Substanz, als verschüttbare, verspritzbare, verschmierbare Materie. (…) Ihre sinnliche Intensität lotete tief im psychoanalytischen Sinn in das im Unbewussten Verdrängte. Unsere Raubtierhaftigkeit wird nach außen gerissen und bewusst gemacht.“

Zu sehen ist die interessante Schau, die den Titel „Naked in the Dark“ trägt und die Becker gemeinsam mit der sie vertretenden Kunstgalerie Valerius (http://www.valeriusartgallery.com) ausrichtete, noch am kommenden Wochenende, samstags und sonntags (23. und 24. November) von jeweils 15-18 Uhr sowie nach Absprache mit der Galerie.