Es ist keine Seltenheit, dass Kinder und Jugendliche mit der Justiz in Kontakt kommen – etwas, das für sie meist wohl auch nicht angenehm ist. Sie genießen dabei aber einen mehrfachen Schutz. Der soll unter anderem für Unversehrtheit an Leib und Seele sorgen und sie vor strafrechtlicher Verfolgung bewahren. Vor allem aber sichert er den Minderjährigen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu.

Jedes Jahr kommen zahlreiche Kinder und Jugendliche in Luxemburg mit der Justiz in Berührung – beispielsweise dann, wenn sie bei einem Scheidungskrieg zwischen die Fronten geraten oder Zeuge respektive Opfer von Missbrauch oder häuslicher Gewalt werden. So wie auch das zehnjährige Mädchen, das im Sommer dieses Jahres mit ansehen musste, wie ihr Vater ihre Mutter ermordete. Möglich ist aber auch, dass sich die Justiz einschaltet, weil ein Minderjähriger Mist gebaut hat – wie jener Schüler, der vor einer Woche einer Wette wegen als Scherz einen Amoklauf in seiner Schule angekündigt hat.

Für diese Kinder und Jugendlichen gilt in Luxemburg im Allgemeinen wie auch vor Gericht das Jugendschutzgesetz. Es schützt zum Beispiel vor weiteren Übergriffen, weiterer Gewalt oder weiterer Vernachlässigung. Es soll die jungen Menschen aber auch vor einer nachhaltig wirkenden Verurteilung durch die Öffentlichkeit schützen und sie davor bewahren, auf die schiefe Bahn zu geraten. Das Jugendschutzgesetz bedeutet auch, dass minderjährige „Täter“ für ihre „Tat“ im Prinzip nicht strafrechtlich belangt werden, außer in den seltenen Fällen, dass ein sehr schwerwiegendes Vergehen vorliegt. Aber selbst dann nur wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind.

Kindern zuhören

Geschützt sind die Kinder und Jugendlichen aber auch durch die internationale Kinderrechtskonvention. Das Ombudskomitee für Kinderrechte sorgt dafür, dass diese Konvention eingehalten wird. Dazu gehört unter anderem, dass Minderjährige – abgesehen von einigen Einschränkungen – die gleichen Rechte vor Gericht haben wie Erwachsene – vor allem aber haben sie ein Recht auf freie Meinungsäußerung.

„Man soll Kinder und Jugendliche vor Gericht zu Wort kommen lassen und ihnen zuhören“, sagt René Schlechter. Er weiß, wovon er spricht. Fast 20 Jahre lang leitete er das „Kinder- und Jugendtelefon“, seit 2013 ist er Ombudsmann, also Vorsitzender des Ombudskomitees für Kinderrechte. Minderjährige sollen sich erklären und ihre Sicht der Dinge schildern können, betont er. Zum Beispiel in einem Scheidungsprozess, wenn es ums Sorge- und Besuchsrecht geht. Erwachsene, Eltern und (Jugend-)Richter beispielsweise seien den Kindern gegenüber Rechenschaft schuldig – und sollten sich dementsprechend deren Aussagen anhören und Antworten geben.

Gemeinsame Diskussion aller Beteiligten

Sie müssten zudem die Äußerungen der Kinder zur Kenntnis nehmen, sie in ihre Überlegungen einfließen lassen und reagieren. Das heiße nicht, dass den Wünschen der Jugendlichen zwingend entsprochen werden müsste – komplett ignorieren könne man sie allerdings wohl auch nicht.

Im Prinzip sind die Voraussetzungen geschaffen, damit Kinder und Jugendliche vor Gericht ihre Rechte nutzen und sich äußern können. Der Ombudsmann geht auch nicht davon aus, dass ihnen weniger geglaubt wird als einem Erwachsenen. René Schlechter weist zudem darauf hin, dass Minderjährigen zum Beispiel auch ein Anwalt zur Seite gestellt werden kann. Es sei mitunter am wichtigsten, dass bei allen Entscheidungen, die die Kinder und Jugendlichen direkt betreffen, deren Interessen im Mittelpunkt stehen und gegenüber jenen der Eltern oder der Gesellschaft abgewogen werden. Auch die Meinung von Erziehern und Psychologen soll in die Entscheidung einfließen. Im besten Fall solle das nicht auf Basis von Berichten geschehen, sondern in einer gemeinsamen Diskussion aller Beteiligten. Der Ombudsmann ist sich bewusst, dass das sehr aufwendig werden kann – im Interesse des Minderjährigen sei es jedoch allemal.

Konzentrierte Hilfe

Zudem gibt es nun ein vom Ombudskomitee gefördertes Projekt, bei dem es darum geht, minderjährige Opfer physischer und psychischer Gewalt in Zukunft noch besser aufnehmen und schützen zu können: das „Centre national d’information et d’intervention en matières de maltraitance de mineurs“. Grundidee ist es, eine Stelle zu schaffen, an der verschiedene Hilfsleistungen unter einem Dach untergebracht sind – also Empfang, polizeiliche Befragung, ärztliche Untersuchung, psychologische Betreuung und Information an einem Ort. Alle Akteure organisieren ihre Arbeit so, dass sie perfekt auf die Minderjährigen ausgerichtet ist. Das sei ein weiterer Schritt hin zu mehr Schutz und Hilfe für Kinder und Jugendliche in Luxemburg, sagt René Schlechter.

Was den Vergleich mit dem Ausland anbelangt, sieht er nicht unbedingt eine Herangehensweise, die auf der ganzen Linie als Vorbild dienen könnte. „Die Rechte von Minderjährigen sind keine exakte Wissenschaft, sondern eine sehr komplexe Angelegenheit“, so der Ombudsmann. Dass man sich damit auseinandersetzt und beispielsweise auch das Jugendschutzgesetz anpasst, darf man getrost wohl auch als Beitrag zur Schaffung einer besseren und gerechteren Gesellschaft verstehen.