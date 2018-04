Am Hauptsitz des Internet-Unternehmens YouTube in San Bruno in Kalifornien hat eine Frau um sich geschossen. Die mutmaßliche Schützin habe sich daraufhin selbst getötet, teilte die Polizei mit. Demnach wurden vier weitere Menschen mit Schusswunden in Krankenhäuser gebracht. Über das mögliche Motiv der Frau gab es zunächst keine Details.

Ein Sprecher des General Hospitals in San Francisco sagte, es seien drei Patienten eingeliefert worden. Ein 36-Jähriger sei in kritischem Zustand. Den Zustand einer 32-jährigen Frau beschrieb Kliniksprecher Brent Andrew als ernst. Das Krankenhaus erwartete weitere Patienten, doch gebe es keine Informationen über deren Zustand, sagte er. In das Stanford Hospital wurden nach Krankenhausangaben vier oder fünf Patienten gebracht, hieß es zuvor. Über deren Zustand gab es aber zunächst keine Angaben.

Panik ausgebrochen

Die Polizei in San Bruno teilte zuvor über Twitter mit, es gebe Berichte über einen aktiven Schützen. Anwohner sollten die Gegend meiden. Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Donald Trump sei über die Schießerei informiert worden. Regierungsvertreter behielten die Lage im Blick. Die Stadtdirektorin von San Bruno, Connie Jackson, sagte mehrere Personen hätten den Notruf angerufen und die Schüsse gemeldet.

Unter den YouTube-Angestellten brach Panik aus. Viele hätten sich versteckt oder versucht zu fliehen, berichteten Augenzeugen. Auf Fernseh-Aufnahmen war später zu sehen, wie Mitarbeiter das YouTube-Gebäude in einer Reihe verließen und ihre Arme in die Höhe hielten, um sich von Polizisten auf mögliche Waffen durchsuchen zu lassen. Beamte und Bundespolizisten schwärmten zur YouTube-Zentrale aus, Einsatzfahrzeuge umringten die Gegend.

“Es fühlt sich komisch an”

Der YouTube-Angestellte Vadim Lavrusik schrieb in einem Tweet, er habe Schüsse gehört und Menschen davonlaufen sehen. Er habe sich dann mit Kollegen in einem Raum verbarrikadiert, ehe sie in Sicherheit gebracht worden seien.

Anwohner Will Hudson sagte, ein bei YouTube tätiger Freund habe ihm eine SMS geschrieben. “Ich glaube, da könnte ein Schütze in meinem Gebäude sein”, hieß es in der Nachricht. “Der Feueralarm ging los, also wurden wir evakuiert, dann fingen die Leute an zu rennen und zu rufen, dass es einen Schützen gibt.” Sein Freund habe sicher nach San Francisco zurückkehren können. Inzwischen habe er sich daran gewöhnt, von Waffengewalt zu hören, sagte Hudson. Aber so nahe sei er dem Ganzen bisher nicht gekommen. “Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich an, als hätte es echt jeden treffen können. Das ist das Unheimliche daran.”