Am Montag musste sich der 58-jährige Jamek M. erneut vor der Kriminalkammer wegen vorsätzlichen Mordes an seiner Ehefrau verantworten, die er 2015 mit sechs gezielten Kopfschüssen aus einer nicht angemeldeten Pistole in Esch/Alzette niederstreckte.

Der bereits im vorigen Jahr eröffnete Prozess war wegen der gerichtlichen Verfügung, ein zweites psychiatrisches Gutachten einzuholen, etwas verzögert worden. Beide Experten jedoch sprachen den Beschuldigten sowohl schuld- wie nicht unbedingt therapiefähig.

Seine Kinder hatten den jähzornigen Vater schwer belastet, während seine Geschwister und deren Ehepartner die Fakten zum Leidwesen des verängstigten Nachwuchses herunterzuspielen suchten. Diesen Generationskonflikt bezeugten auch die Ermittler im Zeugenstand.

Schöne Geschichte…

Gestern bekam der Angeklagte erneut die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen. Er sei 1998 als Soldat an der Grenze von Kroatien stationiert gewesen, habe viel Leid gesehen und an Fahnenflucht gedacht. Danach wurde er als Verräter missachtet.

Wegen finanzieller Probleme flüchtete er dann mit der Hilfe seines Vetters über Italien nach Deutschland und ließ dann seine Familie nachkommen. Durch seine Schwester kam er dann nach Luxemburg, wo sich vor allem die Kinder wohlfühlten.

Er habe viel gearbeitet, damit die Kinder es gut haben sollten, so der Beschuldigte ausschweifend. Dann habe er ein kleines Haus für sich und seine Frau gekauft. Er bedankte sich, dass Luxemburg ihm und seiner Familie so viel gegeben hat.

Er habe seiner Frau den Führerschein und ein Auto bezahlt. Seine Kinder sollen keine Lügen vor Gericht erzählen, wegen denen er sich schäme und am liebsten im Erdboden verschwinden würde. Er schwöre, seine Frau und Kinder nie geschlagen zu haben.

Dem Argument der Vorsitzenden, dass er wegen solcher Anschuldigungen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war ohne Berufung dagegen einzulegen, war er nicht zugänglich. Auch das damalige Attest der Verwundungen an seiner Frau ignorierte er.

…mit tragischem Ausgang

Er habe seine Frau geliebt. Doch ein Imam habe seinem Sohn prophezeit, das Haus sei verteufelt. Deshalb hatte er Angst. Doch wollte er seine Bleibe nicht verkaufen, weil er nicht mehr so viel arbeiten konnte. Er sagte seiner Frau, sie sollte sich nicht fürchten.

Er habe seinen Kindern gesagt, wenn sie etwas Besseres finden, sollten sie gehen. Daraufhin habe ihm seine aufgelöste Tochter wütend an den Kopf geworfen haben, dass ihre Mutter etwas Besseres gefunden habe – und er müsste gehen. Er fühle sich als Opfer.

Mit den dem Gericht vorliegenden Schriften konfrontiert, in denen er seiner Ex-Frau mit einem aggressiven Vokabular tödliche Drohungen zukommen ließ, zeigte sich der Beschuldigte empört und behauptete, solche Texte könne kein normaler Mensch schreiben.

Auf die erfrischend faktische Frage des öffentlichen Anklägers, warum der Angeklagte seine Frau umgebracht habe, konnte er nur sagen, dass er das nicht war. Ein anderer habe Kontrolle über ihn gehabt. Er könne sich jedenfalls an nichts mehr erinnern.

Der Nebenkläger stellte den Angeklagten als kaltblütigen Mörder dar, der seine Familie über Jahre terrorisierte. Er entwickelte die tragende These, dass der Angeklagte sich acht Tage vor Tat beurlauben ließ und seine Frau in der Zeit auch nicht bedrohte.

Damit wollte er sie in Sicherheit wiegen, um seine Tat in aller Ruhe durchführen zu können. Er forderte lebenslange Haft und für die drei Kinder den symbolischen Euro gegen den vollen Besitz des Hauses sowie für die Schwester und den Neffen 100.000 Euro Schadenersatz.

Der nicht für seine Aufgabe zu beneidende Verteidiger begann denn auch sein Plädoyer mit dem Hinweis, dass er mildernde Umstände fordern werde. Ansonsten wollte er das Gericht überzeugen, dass sein Mandant nicht das Monster sei, als das er dargestellt wurde.

Der Prozess wird heute mit dem Strafantrag abgeschlossen.

Von Carlo Kass