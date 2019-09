Das Luxemburger Bildungsministerium hat die Sekundarschulen des Landes in einem Schreiben angewiesen, dass das Fehlen von Schülern für den Klimastreik am Freitag als “unentschuldigte Abwesenheit” zu sehen ist. Das bestätigt Myriam Bamberg, die Sprecherin der Behörde gegenüber dem Tageblatt. Bei der ersten Klimademo in Luxemburg im März hatte Bildungsminister Meisch den Schülern erlaubt, die Schulen zu verlassen, um an den Demos teilzunehmen.

“Damals hatten die Schüler den Kontakt mit dem Ministerium gesucht und im Dialog wurde ein Vorgehen gefunden”, erklärt Bamberg. Das Haus Meisch begrüße das Engagement der jungen Menschen gegen den Klimawandel. Vor dem zweiten Klimastreik im Mai hätten die Schüler den Kontakt mit dem Ministerium nicht mehr gewollt. “Die war aber nachmittags”, sagt Bamberg. So seien nicht viele Fehlzeiten entstanden.

Demo mitten in der Schulzeit

Die Demo an diesem Freitag beginnt jedoch um 10 Uhr morgens – und das ist mitten in der Kernschulzeit. Auch für diesen Schülerstreik und den am 27. September sei laut Bamberg “nicht der Kontakt mit dem Ministerium gesucht” worden. “Die Schüler wollen, dass die Abwesenheit als Akt zivilen Ungehorsams gesehen wird”, sagt Bamberg.

“Das ist eine bewusste Falschmeldung des Ministeriums”, entgegnet Zohra Barthelemy, eine Schülerin, die sich bei „Youth for Climate Luxembourg“ engagiert – der Vereinigung, die den Streik organisiert. “Wir rufen nicht zum zivilen Ungehorsam auf”, sagt Barthelemy. “Die Demo am Freitag ist angemeldet, alles ist mit der Polizei abgeklärt.”

Es stimme jedoch, dass man sich bewusst dagegen entschieden habe, nach einer Erlaubnis zu fragen. “Erstens, weil wir finden, dass es keine Erlaubnis braucht, um auf die Straße zu gehen, um seine Unzufriedenheit auszudrücken – und zweitens aus internationaler Solidarität”, sagt Barthelemy. “Wir rufen dazu auf, der Schule fernzubleiben – die Schüler riskieren etwas.”

Harte Töne auf Facebook

Auf Facebook hatte “Youth for Climate Luxembourg” am Donnerstagmorgen härtere Töne hinsichtlich der Weisung des Ministeriums an die Sekundarschulen angeschlagen. “Wir weisen diese niederen und schmutzigen Einschüchterungstaktiken zurück”, schrieben die Schüler dort. Das Schreiben aus dem Hause Meisch sei ein Versuch, Schulen und Schüler unter Druck zu setzen, nicht am Streik teilzunehmen.

Das Ministerium erklärte sich am Donnerstagmittag immer noch offen für Gespräche mit den Schülern. “Wenn wir noch in den Dialog kommen und einen geregelten Ablauf festhalten können, wird das Ministerium auch noch einmal mit dem Schulen kommunizieren”, sagt Bamberg.