Entscheidung in Straßburg: Das Europäische Parlament fordert ein Sanktionsverfahren gegen Ungarn. Die Abstimmung am Mittwoch war gleichzeitig ein Glaubwürdigkeitstest für die konservative Europäische Volkspartei (EVP), der die ungarische Regierungspartei Fidesz von Viktor Orban angehört.

Der ungarische Regierungschef kam am Dienstag demonstrativ zu spät zur Parlamentssitzung in Straßburg. Die grüne Berichterstatterin Judith Sargentini hatte eben erst in der ohnehin mit Verspätung begonnenen Debatte das ...