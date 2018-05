Innerhalb von nur wenigen Wochen sind zwei Radsport-Teams in Luxemburg die Fahrräder geklaut worden. Nachdem beim Festival Elsy Jacobs das Maaslandster International Women’s Cycling Team auf einmal morgens keine Rennmaschinen mehr vorfand, fiel nun bei der Flèche du Sud der VV Tooltime Préizerdaul dreisten Dieben zum Opfer.

Immerhin kann die luxemburgische Regionalmannschaft dennoch am Samstag um 13 Uhr in Roeser die 4. Etappe in Angriff nehmen, da sie Fahrräder ausgeliehen bekommen.

Auch im Ausland werden bei kleineren Rennen immer wieder Fahrräder gestohlen. Einige Banden scheinen sich darauf spezialisiert zu haben.