Die Abrissarbeiten der Brandruine am „Scholesch Eck“ nähern sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Anwohner und Angestellte anliegender Geschäfte zeigen sich optimistisch. Und der „Service technique“ der Gemeinde Esch ist soweit zufrieden.

Von Misch Pautsch

Bis Januar 2021 sollen die Bauarbeiten in der Alzettestraße bekanntlich abgeschlossen sein. Geplant sind kleine Luxuswohnungen und 500 Quadratmeter Verkaufsfläche für eine Handelskette. Kindy Fritsch, der neue Besitzer des “Scholesch Eck” und Geschäftsführer der “Greenfinch Capital Management SA”, sprach im Tageblatt-Interview vom 20. Juli von der “attraktivsten kommerziellen Fläche in der Alzettestraße, die an das Kaufverhalten der Escher Bevölkerung angepasst werden wird”.

Bis dahin bedeutet das Projekt aber vor allem eines: Baustelle. Bei einer solchen, im Herzen der Einkaufsstraße, liegt die Erwartung nahe, dass sich die Anwohner, Besucher und Angestellten der umliegenden Geschäfte wenig für das Projekt begeistern sollten. Bei unserer kleinen Situationsanalyse zeichnet sich jedoch ein komplett anderes Bild.

Genau wissen die Leute zwar noch nicht, was in Zukunft aus der Baugrube im Boden wachsen soll, aber sie freuen sich, dass endlich Bewegung in das langwierige Projekt kommt. “In Esch stehen so viele alte Gebäude, da ist es super, dass endlich eines davon erneuert wird”, so Sheila Schweitzer. Durch die großen Schaufenster der Reiseagentur Voyages Flammang, die direkt auf der anderen Straßenseite der Baustelle liegt, lässt sich der Fortschritt bei den Arbeiten live mitverfolgen. “Auf unseren Umsatz hat sich die Baustelle nicht negativ ausgewirkt. Ganz im Gegenteil, die Kunden kamen wie immer.

Natürlich ist die Baustelle visuell nicht sonderlich ansprechend, aber der Lärm hält sich überraschenderweise in Grenzen. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Umzug an. Natürlich ist zeitweise unangenehm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das, was kommen wird, besser ist, als die Ruine, die bis jetzt hier stand.”

Was genau die berühmt-berüchtigte Ecke ersetzen wird, fragt sich auch Sven Falchero, der während seiner Arbeitspause den Fortschritt gegenüber seinem Arbeitsplatz beobachtet: “Das Scholesch Eck war definitiv schon ein Teil von Esch, aber ich bin froh, Fortschritte zu sehen. Ich hoffe vor allem, dass wir kein langweiliges modernes Appartementhaus vor die Nase gesetzt bekommen. Im Moment vibriert das Bürogebäude schon von Zeit zu Zeit, aber ich glaube, dass es sich am Ende gelohnt haben wird.”

Ähnlich optimistisch zeigt sich Amanda, die als Verkäuferin im gegenüberliegenden Yves Rocher arbeitet und ebenfalls einen Ausblick auf die Baustelle hat. “Ich bin sehr positiver Dinge, was die Arbeiten angeht. Die Stadt soll leben und ich bin der Meinung , dass dafür genau solche Projekte nötig sind. Dazu gehören die üblichen Wehen, Staub und Lärm. Das nehme ich aber gerne in Kauf.”

Paul Flammang macht sich mehr Sorgen um andere Arbeiten. “Die Arbeiten in der rue de la Libération machen mir eher zu schaffen.” Er wohnt seit sieben Monaten in Esch und ist vor allem von den Wartezeiten im Parkhaus betroffen. “Soweit ich weiß, sollten die schon lange abgeschlossen sein. 30, 40 Meter Straße erneuern sollte doch nicht so lange dauern, vor allem, weil man auch heute noch das Gefühl hat, dass da nur zwei Steine am Tag bewegt werden. Die Arbeiten am Eck hingegen stören mich eigentlich gar nicht.”

Steve Faltz und Yves Bissen vom “Service technique” der Gemeinde Esch ziehen ebenfalls eine positive Zwischenbilanz. “Wir sind bisher sehr zufrieden mit den Fortschritten. Die Durchgänge und der Verkehr werden nur minimal belastet, von den Geschäftsleuten haben wir bisher noch keine negativen Kommentare gehört und die Passanten können die Straße wie gewohnt benutzen.” Die Stimmung ist also durchweg positiv. Es bleibt zu hoffen, dass das Ergebnis den Erwartungen der Escher entsprechen wird.