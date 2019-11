Ein Foto einer afrikanischen Familie, darauf der Slogan „Se sollen eens ginn!“ – dieses und ähnliche Bilder sorgten am Wochenende und Wochenanfang für heftige Diskussionen in Luxemburg. Plakate an Bushaltestellen und Bahnhöfen, Werbung auf den Sozialen Medien und in der Presse löste Empörung unter den Bürgern aus. Etliche riefen aufgrund der als rassistisch wahrgenommen Botschaft die Polizei oder beschwerten sich bei der Presse über die Kampagne.

„Genau das wollten wir erreichen“, heißt es am Dienstagmittag von SOS-Faim. Die Schockkampagne habe darauf abgezielt für Diskussionen und Empörung zu sorgen. „Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass es immer noch viele Menschen in Afrika und anderen Teilen der Welt gibt, die eben nicht alleine klarkommen.“ Die Fotos für die Werbekampagne wurden von Ishola Worou Akpo gemacht und zeigen Personen, denen SOS-Faim hilft. In einer zweiten Phase werden die Schock-Plakate nun ersetzt und es soll über das Konzept und die Ziele der Hilfsorganisation informiert werden.