In Wintger soll am Dienstag Nachmittag, 12. November, der erste Schnee des Winters gefallen sein. Das melden die Kollegen vom Luxemburger Wort. Nach Informationen von Météo Boulaide lag allerdings bereits am Samstagmorgen, 9. November, der erste Schnee auf den höchsten Gipfeln des Öslings.

Am Mittwoch bleibt der Morgen grau, die Wolken hängen tief und Nebel bedeckt das Land. Das teilt Meteolux am Dienstag Nachmittag mit. Begleitet wird das melancholische Wetter von leichtem Nieselregen. Die Temperaturen schwanken zwischen klammen 2 und 4 Grad. Gegen Nachmittag verzieht sich zumindest der Regen, der Tag bleibt jedoch trüb bei maximal 6 Grad. Nachts fallen die Temperaturen wieder auf 1 Grad, aber immerhin bleibt es trocken. Der Südwind erreicht Geschwindigkeiten von 10-20 km/h, einzelne Böen beschleunigen mittags auf 30 km/h. Der immer kürzer werdende Tag beginnt um 7.44 Uhr, die ohnehin kaum sichtbare Sonne versinkt um 16.53 Uhr.