Die kräftigen Schneefälle, die in der Nacht und am Morgen über der Region niedergegangen sind, haben auch heute wieder für einige Probleme im Straßenverkehr gesorgt.

Derzeit melden die Polizei und die Autobahnmeisterei CITA einige Unfälle (etwa auf der A4 von Esch in Richtung Stadt an der Ausfahrt Foetz) und Behinderungen auf Nebenstrecken. Im Großen und Ganzen fließe der Verkehr aber: “Die Hauptachsen auf den Autobahnen sind frei”, meldet CITA – auch wenn die Höchstgeschwindigkeit landesweit auf 90 Stundenkilometer festgelegt ist.

Der öffentliche Personen-Nahverkehr scheint kaum vom plötzlichen Starkwinter betroffen – jedenfalls, wenn man nach Störungsmeldungen sucht:

Auf der Website der Mobilitätszentrale finden sich unter “Aktualitäten” keine Einträge, die auf Störungen hindeuten. Der Twitter-Account, der seltsamerweise “mLifestyle” heißt, hat am 25.Januar sein letztes Lebenszeichen von sich gegeben (Screenshot).

Auf eine telefonischen Anfrage heißt es am Morgen allerdings, im Busnetz müsse tatsächlich mit starken Verspätungen von durchschnittlich 20 Minuten gerechnet werden. Immerhin registriere man aber keine kompletten Ausfälle.

Das sieht bei den Nachbarn schon anders aus: In Trier ist etwa der komplette Netzverkehr durch die Stadtwerke Trier am Morgen eingestellt worden. Das ist auch entsprechend kommuniziert worden:

Das Unternehmen Emile Weber, mit dem viele Grenzgänger von Deutschland nach Luxemburg pendeln, meldet ebenfalls auf telefonische Anfrage “das totale Schnee-Chaos”: Bei der Linie 118, die zum Kirchberg fährt, müsse derzeit “mit einer Stunde Verspätung gerechnet werden”, heißt es. Allerdings konnte nicht spezifiziert werden, ob damit die Abfahrt oder die Ankunft gemeint ist. Emile Weber betriebt die Linien innerhalb des Netzes des RGTR (Régime Général des Transports Routiers).

Die Eisenbahngesellschaft CFL meldet auf ihrer Website am Morgen lediglich zwei teilweise gestörte Strecken: Auf der Linie 50 zwischen Arlon und Luxemburg und auf der Linie 60 zwischen Luxemburg und Esch/Alzette sei “wegen einer technischen Störung an der Infrastruktur(…) mit Verspätungen und Zugausfällen” zu rechnen. Die Meldungen wurden um 8 Uhr und 8.25 Uhr eingestellt.

Besser, der Reisende informiert sich hier über den Twitter-Account der CFL (Screenshot): Da werden am Morgen reihenweise ausgefallene Züge und andere Probleme gemeldet.

#CFLINFOS50 Retards et suppressions à prévoir. – Retour à la situation normale.

En raison d’un problème technique du passage à niveau à Klienbettingen, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Arlon et Luxembourg. La perturbation … https://t.co/e8HDpJq9Y7

— CFLinfos (@CFLinfos) 31. Januar 2019