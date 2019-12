Es war nicht die erste Rede von Nicolas Schmit vor einem OGBL-Kongress, diesmal trat er aber nicht als Abgeordneter oder Arbeitsminister ans Pult, sondern ausgestattet mit der ganzen politischen Machtfülle eines EU-Kommissars: Dass er nach sechs Tagen im Amt als Gast aus Brüssel vor den Gewerkschaftlern im Hémicycle sprach, kam ihm denn auch „etwas seltsam“ vor.

Was er dann sagte, klang erst mal gut. Er versicherte, dass die Kommission von der Leyen es mit ihren Aussagen ernst meine und wirklich den Menschen in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Prozesse stellen möchte, dass soziale Verbesserungen auf dem Arbeitsplan stehen, dass das Lohngefälle in der EU entschärft werden soll, und dass das Meisterstück der Juncker-Nachfolgerin – der sogenannte „green deal“, mit dem Europa seinen Betrag zur Rettung des Planeten leisten soll – eine starke soziale Komponente haben wird.

Die auf dem Kongress anwesenden Vertreter der „Fridays for future“-Bewegung werden mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben, dass die Politik vorhat, sich zu bewegen: auf wenigstens tausend Milliarden Euro schätzt Schmit die nun notwendigen Investitionen, wenn die ehrgeizigen Ziele einer mittelfristig karbonfreien Gesellschaft erreicht werden sollen. Vor solch hohen Summen solle man sich nicht fürchten, fügte der Kommissar hinzu. Immerhin habe niemand die annähernd ebenso hohen Beträge hinterfragt, die nach der Finanzkrise 2008 für die Rettung von Banken zur Verfügung gestellt wurden. Hier gehe es um die Rettung des Planeten, diese Investitionen seien alternativlos.

Die benötigten Gelder müssen nicht nur die direkten Klimaschutzmaßnahmen abdecken, sondern auch – sonst funktioniere das Ganze nicht – begleitende soziale Maßnahmen. Der Umbau der Wirtschaft dürfe nicht auf dem Rücken der arbeitenden Menschen geschehen, es müsse schon gerecht zugehen, so der Politiker, der ein engagiertes Plädoyer für eine soziale Marktwirtschaft hielt. In den letzten Jahren habe man immer nur „Markt“ gehört, von „sozial“ sei keine Rede gewesen.

Die Ungleichheiten in der EU wolle er bekämpfen, Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, Lohngefälle im Verhältnis eins zu acht zwischen den Staaten, Hungerlöhne, unsichere Arbeitsverträge, Scheinselbstständigkeit, fehlende berufliche Sicherheit und Perspektivlosigkeit angehen.

Solche hehren Vorhaben kamen bei den Gewerkschaftlern gut an. Allerdings ist der Besen Schmit auf dem Kommissionparkett noch neu, die Begeisterung frisch, der Wille zur Verbesserung ungebrochen. Ob er und seine Kollegen die gesetzten Ziele denn auch gegen die allgegenwärtigen Widerstände jener, die sehr gut von den bestehenden Ungleichheiten leben, durchzusetzen vermögen und ob überhaupt alle in dieser Kommission dies so engagiert wollen wie Schmit, ist mehr als offen.

In dem Sinne wird den Gewerkschaften die Arbeit so schnell nicht ausgehen; gerade erst rüstete der OGBL sich jedenfalls mit einer neuen Präsidentin für die Herausforderungen der kommenden Jahre.