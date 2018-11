Ein lauter Knall vor der Haustür hat am späten Sonntagabend in Bettemburg einen Sohn aufgeschreckt, der eben nach Hause gekommen war. Als er nachsah, fand er auf dem Gehweg vor dem Haus einen am Boden liegenden Mann vor, der verletzt war – und angab, soeben verprügelt worden zu sein. Das meldet die Luxemburger Polizei.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Nach dem Abtransport des Mannes begab sich der hilfsbereite Sohn des Hauses wieder nach Drinnen – wo er feststellen musste, dass das Schlafzimmer in der zweiten Etage durchwühlt worden war und ein Fenster offen stand.

Offenbar war eingebrochen worden – durch den Mann vor der Haustür, der wohl beim Heimkommen des jungen Mannes aus dem zweiten Stockwerk gesprungen ist. Aus einer Höhe von etwa acht Metern.

Die verständigte Polizei fand bei dem Verletzten im Krankenhaus dann auch diverses Diebesgut: in erster Linie Schmuck, jedoch wurde auch Bargeld sichergestellt. Die Gegenstände konnten an die rechtmäßigen Eigentümer zurückerstattet werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der verletzte Mann festgenommen.