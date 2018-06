US-Präsident Donald Trump hat sein historisches Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un als Erfolg gefeiert: Von Nordkorea gehe keine “atomare Bedrohung” mehr aus, schrieb er auf Twitter.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte, er rechne bis 2020 mit einer “umfangreichen Abrüstung”. Nordkoreas Staatsmedien zufolge nahmen Kim und Trump gegenseitige Einladungen nach Washington und Pjöngjang “erfreut” an. “Gerade gelandet – eine lange Reise, aber alle können sich nun viel sicherer fühlen als am Tag meines Amtsantritts”, schrieb Trump bei seiner Rückkehr in die USA.

Vorher hätten viele Menschen vermutet, “dass wir gegen Nordkorea Krieg führen werden”, erklärte Trump in einem weiteren Tweet. Sein Vorgänger Barack Obama habe Nordkorea noch das “größte und gefährlichste Problem” der USA genannt. “Nicht mehr”, fügte Trump hinzu. “Schlaft heute Nacht gut!”

Dankeschön an Kim

Auf dem Flug hatte Trump sich bereits per Twitter beim “Vorsitzenden Kim” bedankt. “Unser Tag zusammen war historisch!”, schrieb Trump. Die Welt habe “einen großen Schritt zurückgemacht von einer möglichen atomaren Katastrophe”. “Keine Raketenabschüsse, Atomtests oder Forschung mehr!”, twitterte der Präsident.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juni 2018