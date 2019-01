Am Ende der A4 im Kreisverkehr Raemerich muss des Öfteren das Fahrtrichtungsschild ersetzt werden. Zu Jahresbeginn wurde es gleich zweimal umgemäht. Erklärungen.

Der Kreisverkehr Raemerich kann durchaus als “point noir” bezeichnet werden. Mehrere Autofahrer bauten dort schon schwere Unfälle mit teils schlimmen Folgen. Besonders tragisch war ein Unfall im Juni 2016, als ein junger Autofahrer mit weit über 200 Stundenkilometern auf den Kreisverkehr zuraste. Sein Wagen überschlug sich, prallte gegen eine Mauer und ging danach in Flammen auf. Zwei Menschen starben, zwei weitere, darunter der Fahrer, wurden schwer verletzt. Letzterer wurde zwei Jahre später vom Gericht in Luxemburg wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt.

Dieser Unfall blieb in Erinnerung. 2017 wurden Anfang Dezember innerhalb von nur kurzer Zeit aber wieder drei Personen verletzt, als alkoholisierte Fahrer zu schnell in den Kreisverkehr fuhren. In regelmäßigen Abständen bemerkt man beim Heranfahren an den Kreisel umgefahrene Verkehrsschilder – Zeugen von Crashs, die dort passieren und belegen, dass trotz Inbetriebnahme eines automatischen Radargeräts im Juni letzten Jahres der Streckenabschnitt noch immer nicht sicherer geworden zu sein scheint. Alleine in den letzten zwei Monaten “verpassten” mehrere Fahrzeuge den Kreisverkehr, fuhren geradeaus und landeten in der Wiese im Zentrum des Kreisels. “Das nervt. Der Radar hat nichts gebracht. Er steht zu weit vor dem Kreisverkehr”, regt sich dann auch ein Anrainer auf. Die Polizei macht indes den Aufruf, nicht zu schnell in einen Kreisverkehrs rein zu fahren und sich in jedem Fall an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Und dazu gehören auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Bis zu 400 Euro kostet ein Schild

Neben dem menschlichen Leid, das die Unfälle nach sich ziehen, und etwaigen Probleme mit der Justiz (unter anderem bei Alkoholfahrten) wird das “Ummähen” eines Verkehrsschildes teuer. Denn die Straßenbauverwaltung wird das Schild ersetzen – und das Geld beim schuldigen Fahrer einfordern, vorausgesetzt, er ist bekannt. Das billigste Schild kostet etwa 250 Euro, erklärt der Sprecher der Straßenbauverwaltung dem Tageblatt. Im Falle des Rond-point Raemerich müsse man mit 300 bis 400 Euro rechnen. Dazu kämen aber noch die Boden- und Gärtnerarbeiten.

Was passiert, wenn ein Straßenschild kaputtgefahren wird? Der Straßenwärter (“Cantonnier”) wird dann in Kenntnis gesetzt. Er kontrolliert zudem regelmäßig die Strecken, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Fällt ihm dabei ein Schild auf, das ersetzt werden muss, so kontaktiert er das Atelier, wo dann nachgesehen wird, ob ein entsprechendes Schild vorrätig ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Ersatzschild beim Hersteller bestellt. Sofort nachdem es geliefert wurde, wird es von Arbeitern der Straßenbauverwaltung aufgestellt. “Wir versuchen die Fristen so kurz wie möglich zu halten”, betont in dem Zusammenhang der Sprecher der Verwaltung. Ist die Identität des Fahrers bekannt, der das Schild umgefahren hat, wird er von den “Ponts et chaussées” kontaktiert und gefragt, ob er selbst für den Schaden aufkommen will oder das Dossier an seine Versicherung weiterleitet.

Ist der Unfallverursacher nicht bekannt, läuft eine sogenannte “Pro Justitia”-Prozedur an. Das heißt, die Direktion der Straßenbaubehörde informiert das Transportministerium über den Vorfall. Dieses reicht dann Klage gegen unbekannt bei der Polizei ein. Die Staatsanwaltschaft ordnet dann Strafermittlungen an. Dem Verursacher des Schadens kann sein Missgeschick teuer zu stehen kommen, denn neben der Sachbeschädigung wird ihm dann auch noch Fahrerflucht zur Last gelegt. Und hier sieht das Gesetz neben Punkt- oder gar Führerscheinentzügen Haftstrafen zwischen acht Tagen und drei Jahren sowie saftige Geldbußen (bis zu 10.000 Euro) vor.