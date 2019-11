Wäre die Lage nicht so aussichtslos und traurig, könnte man die Fixerstube – „Container“ im Szenejargon – mit einer Art Klubhaus vergleichen. Einem Treffpunkt, an dem sich die Mitglieder die Zeit vertreiben können. Seine primäre Funktion als sicherer Ort, um Drogen zu konsumieren, ist dem Container natürlich geblieben. Doch hat sich am Rande von Bonneweg in dem Jahrzehnt seit der Eröffnung eine Art Parallelgesellschaft angesiedelt, die von den Einwohnern mehr schlecht als recht toleriert und von der Polizei größtenteils in Ruhe gelassen wird.

Das wissen auch die Dealer. Der Container selbst ist für sie tabu, auch wenn auf dem Gelände der Fixerstube immer wieder Kugeln mit Heroin oder Kokain den Besitzer wechseln. Ganz ausschließen können auch die Betreiber das nicht. Die meisten Verkäufer aber halten sich in Rufweite auf. Um die Ecke lauern sie quasi auf ihre nächsten Kunden, um diesen Produkte äußerst fragwürdiger Qualität zu verhökern. „Kokain aus der High Society würden die Abhängigen hier nicht überleben“, weiß auch Luc Lauer. Zu hoch sei der Unterschied in der Qualität, zu niedrig die Toleranzgrenze der Süchtigen, die sich die Drogen seit Jahren tagaus, tagein spritzen.

Suppen, Kaffee und belegte Brötchen

Als Mitbegründer der „Stroossen-Englen“ kennt Luc Lauer die Szene in- und auswendig. Seit fünf Jahren ist der Bestatter aus Diekirch in den Problemvierteln der Hauptstadt unterwegs, und das bis zu drei Mal die Woche. Primäres Ziel ist es, die Betroffenen von der Straße zu holen. Dass das nur in den wenigsten Fällen klappt, scheint auf der Hand zu liegen. Also versuchen Lauer und seine Mitstreiter, die Not der Betroffenen zumindest zu lindern.

Obdachlosigkeit, Alkoholsucht und Drogenabhängigkeit gehen im Bahnhofsviertel meist Hand in Hand. Insofern ist das Abrigado eine der Anlaufstellen, die Lauer und seine Straßen-Engel immer wieder ansteuern. Dort verteilen sie warme Suppen, Kaffee, Tee, Brötchen und andere Backwaren. Für viele Abhängige ist es die einzige feste Mahlzeit, die sie am Tag zu sich nehmen. Entsprechend groß ist der Andrang am Abrigado, wenn Lauer mit seinem Lieferwagen auftaucht.

Das Abrigado in Bonneweg ist für viele Drogenabhängige der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Alltag (Foto: Editpress/Julien Garroy)

Zubereitet werden die Suppen von vier Freiwilligen in deren privaten Küchen, bevor sie tiefgefroren in eine zentrale Suppenküche nach Bonneweg geliefert werden. Dort werden sie von einem weiteren Freiwilligen bei Bedarf erhitzt und in Thermobehälter umgefüllt, damit Luc sie dann zu den Bedürftigen fahren kann. Ähnlich verhält es sich denn auch mit Sachspenden. „Jacken und warme Schlafsäcke sind besonders jetzt im Winter gefragt“, betont Lauer.

Jede Ausrede ist recht

Die meisten Betroffenen nämlich schlafen weiter auf der Straße, in verlassenen Häusern oder in Hauseingängen. Alternativen gibt es zwar, doch sind diese spärlich oder für viele Abhängige nicht zugänglich. Oft haben sie es sich selbst verscherzt, erhalten keinen Zugang zu einem Schlafplatz, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. „Genau darin liegt ja das Problem: Viele Betroffene sehen nicht ein, dass auch sie sich an Spielregeln zu halten haben“, sagt der Mitbegründer der Straßen-Engel.

Tatsächlich wollen nur die wenigsten ihr Leben freiwillig auf der Straße verbringen. „Glaubst du wirklich, ich würde nur eine Sekunde länger hier bleiben, wenn ich die Wahl hätte?“, meint dazu ein junger Abhängiger. Doch die Sucht ist wie ein Teufelskreis. Getrieben vom Gedanken an den nächsten Schuss verlieren Süchtige sämtliche Skrupel. Jede Ausrede ist recht, um sich die nächste Kugel „Puder“ zu besorgen, wie Heroin in der Szene unter anderem genannt wird. „Danach ist aber Schluss“, sage sich der junge Mann immer wieder.

„Damit man wieder halbwegs normal funktionieren kann“

Mehrere Entzüge hat er bereits hinter sich. Meist geht es denn auch eine Zeit lang gut, bis dann die ersten Hürden auftauchen. Einmal war es die Langeweile, ein anderes Mal eine negative Nachricht aus dem Transportministerium. Er müsse noch eine Zeit lang auf den Rückerhalt des Führerscheins warten, lautete damals die Hiobsbotschaft. Was folgte, war der automatische Griff zum Telefon: „Wer kann mir auf die Schnelle etwas besorgen?“, erinnert sich der junge Mann an seinen ersten Gedanken. „Es war, als hätte ich wegen dieses Rückschlags eine kleine Belohnung verdient. So funktioniert das Gehirn eines Süchtigen. Rationales Denken geht über Bord beim Gedanken an den nächsten Fix.“

Die meisten sind denn auch nicht mehr auf der Suche nach dem „Flash“, dem Gefühl, das die Droge in einem auslöst, sondern sind sie nur darauf aus, die Entzugserscheinungen zu lindern. „Damit man wieder halbwegs normal funktionieren kann“, erklärt eine junge Süchtige. Und das weiß auch Luc Lauer. Er arbeitet mit mehreren Therapeuten zusammen und pflegt enge Kontakte zur Entzugsklinik in Freiolsheim bei Karlsruhe. „Süchtige, die den Absprung wollen, sind wie Kleinkinder. Man muss sie an der Hand nehmen und ständig fordern“, betont Lauer.

Ein Glücksgriff für die Straßen-Engel

Er selbst hat bereits mehrere Personen von der Straße geholt. Einer ist ihm besonders an Herz gewachsen: Ricardo. Der heute 30-Jährige war bereits mit 13 Jahren in die Sucht gerutscht. Es folgten Jahre der Misshandlung und Ausbeutung. Wie bei vielen anderen auch. „Als er sich an mich wandte, war er am Ende“, erinnert sich Lauer. Doch auch das war damals noch nicht genug. Es folgten gleich mehrere Rückfälle, bevor sich Ricardo schließlich doch aus der Sucht befreien konnte.

Foto: Stroossen-Englen asbl

Heute ist der junge Mann seit 14 Monaten trocken. Er wohnt in einer WG, spart Geld, um seine Schulden zu begleichen, und hat auch seinen Führerschein zurück. „Das Gesicht hättest du sehen sollen“, freut sich sein Freund und Mentor. Für die Straßen-Engel ist Ricardo natürlich ein Glücksgriff und eine Bereicherung: Er kennt die Szene, die Betroffenen kennen ihn. Und viele sehen in ihm ein Vorbild. Er hilft, wo er kann, spricht seinen ehemaligen Leidensgenossen Mut zu. Doch auch Lauer weiß: „Ricardo ist eine Ausnahme. Eine Erfolgsstory unter hundert Misserfolgen.“

Das tut seinem Engagement auf der Straße aber keinen Abbruch. „Ich mache es für ein Dankeschön der Betroffenen“, sagt Lauer. Und weil er nicht anders kann, als zu helfen.

Nicht an die große Glocke hängen

Dabei müssen es nicht immer Menschen sein, die auf der Straße leben. So sorgt er sich aktuell um eine junge Familie aus dem Norden des Landes. Vater und Mutter leben mit drei kleinen Kindern in einer regelrechten Absteige. Beim Einziehen wurde ihnen Besserung versprochen. „Doch der Vermieter hat nie Wort gehalten“, sagt Lauer. Schimmel in allen Ecken macht die Kinder krank. Die vierjährige Tochter muss täglich in Behandlung. „Diese Leute müssen raus dort. Doch über konventionelle Wege ist keine neue Wohnung zu finden“, bedauert der Straßen-Engel.

Tatsächlich verfügen Vater und Mutter über ein Einkommen von rund 4.000 Euro. „Das genügt bei den meisten Immobilienhändlern nicht, um überhaupt auf eine Warteliste zu gelangen. Dann wollen viele Hausbesitzer nichts mit drei Kindern am Hut haben.“

Seien es nun billige Wohnungen, Kleidung, Schlaf- oder Rucksäcke und Essensreste: Die „Stroossen-Englen“ sind auf jede Spende angewiesen. Ihre Arbeit will die Vereinigung nicht an die große Glocke hängen. Vielmehr konzentrieren sich die Mitglieder auf ihr gemeinsames Ziel: die Not der Menschen auf der Straße zu lindern. Wer helfen will, erhält Informationen unter der Telefon-Hotline 691 30 80 00.