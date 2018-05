Ein eingebrochener Abwasserschacht hat den Verkehr auf der Autobahn 1 im Saarland am Mittwoch zwischenzeitlich ausgebremst. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde zwischen Primstal und Hasborn am Vormittag voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau weiter mitteilte, war der Schacht am Straßenrand eingestürzt. Dadurch wurde die angrenzende Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen. Eine Umleitung über die Landesstraßen wurde eingerichtet.

Die Schadenstelle sei provisorisch gerichtet worden, erklärte ein Sprecher des Landesbetriebs. Die Sperrung wurde nach mehreren Stunden am Nachmittag aufgehoben. Eine dauerhafte Instandsetzung war laut Landesbetrieb kurzfristig nicht möglich.