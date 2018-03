Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat US-Präsident Donald Trump aufgerufen, die amerikanischen Einheiten nicht aus Syrien abzuziehen. “Wir glauben, dass amerikanische Truppen zumindest mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig bleiben sollten”, sagte Mohammed bin Salman in einem Interview des US-Magazins “Time”, das am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Trump hatte am Donnerstag bei einer Ansprache im US-Bundesstaat Ohio überraschend einen baldigen Rückzug aus Syrien angekündigt. “Übrigens, wir machen den IS echt fertig”, sagte Trump. “Wir kommen (….) sehr bald aus Syrien raus.” Andere sollten sich nun um den Konflikt kümmern, fügte der US-Präsident hinzu. Die USA bekämpfen in Syrien an der Spitze einer internationalen Koalition und gemeinsam mit der Kurdenmiliz YPG die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Mohammed bin Salman erklärte, die US-Präsenz in Syrien sei der letzte Versuch, den Iran davon abzuhalten, seinen Einfluss in der Region auszudehnen. Der Iran arbeite daran, mit Milizen und regionalen Verbündeten eine Landroute vom Libanon über Syrien und den Irak bis in seine Hauptstadt Teheran zu errichten. Ein solcher “schiitischer Halbmond” gäbe dem Iran einen größeren Einfluss in der Region. Das sunnitische Saudi-Arabien ist ein Erzfeind des schiitischen Iran.

Mohammed bin Salman reist seit rund zwei Wochen durch die USA. Der Sohn von König Salman gilt als eigentlicher starker Mann in dem sunnitischen Königreich. Er pflegt enge Beziehungen zu Trump. Am Donnerstag hatte er in einem “Wall Street Journal”-Interview gewarnt, in 10 bis 15 Jahren drohe ein Krieg mit dem Iran, wenn nicht mehr Druck auf das “Regime” in Teheran ausgeübt werde.