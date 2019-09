Was hat der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann jetzt schon wieder ausgeheckt? In einem neuen Video, das am Donnerstag, 5.9., veröffentlicht wurde, erklärt er nämlich sein bisher vergebliches Bemühen, Kandidat für den SPD-Vorsitz zu werden, keinesfalls für aufgegeben.

Im Gegenteil: Nachdem er sich über den Umgang mit seiner Kandidatur beklagt und diverse Sozialdemokraten dafür kritisiert, ihre Partei in eine Opferrolle gedrängt zu haben, erklärt er: “Die Juristinnen und Juristen vom Team #neustart1 hatten natürlich von Anfang an einen Plan!” Man habe “seit Sonntag, 18 Uhr, durchgearbeitet, um doch noch einen Weg zu finden, wie ich legal und just-in-time Parteivorstizender der SPD werden kann”, sagt der 38-Jährige – und fügt schließlich geheimnisvoll lächlend hinzu: “Ich möchte nicht zu viel verraten, nur so viel: Ich werde der neue Parteivorsitzende der SPD!”