Holzreste und Holzpaletten waren am Mittwochmorgen im Außenlager der Firma Kronospan in der Sanemer Gewerbezone “Gadderscheier” in Brand geraten. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch und stellen sich wegen des starken Windes als sehr schwierig heraus.

Gegen 10.30 Uhr haben laminierte Holzreste im Außenlager des Unternehmens Feuer gefangen. Wegen des Materials und des Geländes gestalten sich die Löscharbeiten sehr schwierig, teilte der CGDIS mit. Hinzu komme der starke Wind, der den Einsatz erheblich erschwere. Schöffin Simone Asselborn (LSAP) war während der Löscharbeiten vor Ort und bestätigte: “Peter Stadler, Chef von Kronospan, sagte mir gegenüber, dass das Feuer durch die große Trockenheit ausgelöst wurde.”

Menschen, die in der Umgebung wohnen, sollen wegen der starken Rauchbildung zur Sicherheit die Fenster schließen. Im Einsatz sind derzeit mehr als 70 Feuerwehrmänner aus den Einsatzzentren in Sanem-Differdingen, Esch/Alzette, Petingen, Düdelingen, Bettemburg, Luxemburg und Monnerich. Sie werden unter anderem durch eine Ambulanz aus Sanem, dem “Centre de soutien logistique” und einer Drohne vor Ort unterstützt.

Erst eine Woche vor dem Brand, am 24. Juli, war Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei österreichischen Firma zu Besuch gewesen. Kronospan befindet sich seit 1994 in Sanem und ist der weltweit größte Hersteller von Spanplatten, MDF-Platten, Laminatfußböden und Arbeitsplatten.