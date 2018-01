Sandweiler hat die Teslas der Polizei abgelehnt. Das meldet RTL am Dienstagmorgen. Scheinbar gab es Probleme mit dem Blaulicht. Der Autobauer habe sie nicht montiert. Dies sei in den Werkstätten der Polizei geschehen. Die Kontrollstation in Sandweiler wollte das Auto so aber nicht durchwinken. Nun will die Polizei einer der Autos noch einmal umbauen und sein Glück beim TÜV in Deutschland versuchen.

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die luxemburgische Polizei für viel Aufsehen gesorgt, als sie angekündigt hatte, dass sie sich zwei Tesla S anlegen würde. Das Sportmodell des Elektrofahrzeug-Herstellers kann bis zu 250 Stundenkilometer schnell fahren und beschleunigt von 0 auf 100 in nur 2,7 Sekunden. Die zwei Teslas sollen zwei BMW X5 ersetzen, die in der gleichen Preiskategorie von um die 100.000 Euro liegen.

Eigentlich sollten die beiden Wagen schon im Herbst des vergangenen Jahres auf den luxemburgischen Straßen unterwegs sein. Nun wird es wohl noch ein bisschen dauern, bevor sie ihren ersten Einsatz fahren können.