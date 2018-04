Ein Känguru ist auf einer Landstraße im Kreis St. Wendel überfahren worden. Das Tier soll mit einem zweiten Känguru an der Straße zwischen Walhausen und Wolfersweiler unterwegs gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Ein Autofahrer habe am Sonntagabend beide Tiere gesehen, die vor seinem Fahrzeug die Straße überquerten. Bei einer Bremsung habe er den Zusammenprall mit einem der Tiere nicht verhindern können, das durch den Zusammenstoß getötet wurde. Das zweite Tier sei weiter in das angrenzende Feld gesprungen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.

Nach Angaben des Polizeisprechers handelt es sich wohl um zwei Tiere, die in den vergangenen Monaten wiederholt in der Region gesichtet wurden. Die Herkunft der Kängurus bleibe jedoch ungeklärt.