Nach dem mutmaßlichen Familiendrama mit zwei Erschossenen und zwei Verletzten in Saarbrücken gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Klärung des Motivs und den Ablauf der Tat, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 59 Jahre alter Deutscher soll am Samstag bei einer Feier in einem Wohnhaus zwei Familienangehörige erschossen und zwei weitere Menschen schwer verletzt haben. Der Mann war vor dem Bungalow im Stadtteil Fechingen erschienen und hatte sich widerstandslos festnehmen lassen.

Bei den Toten handelt es sich um zwei Männer. Eine angeschossene 60-Jährige ist die Frau des mutmaßlichen Schützen. Sie wurde ebenso wie die andere verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher hatte mitgeteilt, dass die Beamten “aufgrund der Gesamtsituation” von “einem Familiendrama ausgehen”. Eine Pistole wurde sichergestellt. Auch sie sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.