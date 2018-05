In Saarbrücken sind am Samstag zwei Menschen getötet worden. Im Stadtteil Brebach-Fechingen habe es am Nachmittag einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Tageblatt. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Der Saarländische Rundfunk berichtet, dass der Mann “wahllos um sich geschossen” habe. Der Polizeisprecher erklärte, dass die Schüsse innerhalb eines Hauses fielen. Die Ursache sei vermutlich im familiären Umfeld zu sehen.