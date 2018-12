Die irische Airline Ryanair will ab April 2019 vom Findel in Richtung Berlin fliegen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Viermal pro Woche soll der Flughafen Tegel in der deutschen Hauptstadt angesteuert werden. Zudem kündigt die Fluggesellschaft für den Sommer Flüge ins schottische Edinburgh, nach Palma auf der Baleareninsel Mallorca und nach Malta an.

“Insgesamt wird unser luxemburgisches Netzwerk damit auf zwölf Routen ausgebaut”, erklärt Yann Delomez von Ryanair gegenüber dem Tageblatt. Palma werde aber nur in der Hauptferienzeit in den Monaten und Juli und August angeflogen.

Ryanair fliegt vom LuxAirport bereits nach Barcelona, Dublin, Sevilla, Madrid, Mailand, Lissabon, Porto und London. Nach Berlin-Schönefeld fliegen auch Luxair und Easyjet von Luxemburg aus.

sen