Der Russische Ball fand am Samstag bereits zum siebten Mal im Cercle Cité statt. Organisiert wurde der Ball vom Russian Club of Luxembourg unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers Etienne Schneider sowie des russischen Botschafters Viktor Sorokin und der russischen Botschaft.

1 von 101

Der Ball stand ganz im Zeichen des russischen Balletts. Der Ehrengast in diesem Jahr war der Künstler und Sänger Alexey Glyzin. Die RTL-Moderatorin Nathalie Reuter und der russische Sänger und Eurovision-Teilnehmer Alexey Vorobiyov führten durch den Abend. Die Ballettschuhe der russischen Ballerina Ekaterina Maxima wurden in einer Spendenauktion versteigert.

Anzeige

Die Vereinigung setzt sich für den kulturellen Austausch sowie für die Beziehungen zwischen Russland und Luxemburg ein. Darüber hinaus unterstützt der Russian Club of Luxembourg karitative Projekte in Russland, etwa die SOS-Kinderdörfer in Russland und die Vereinigung Podsolnukh (“Sonnenblume”), die Kinder mit Immunerkrankungen betreut.