“Wir sind mehr als zufrieden mit dem Besucherandrang”, so “Luxexpo The Box”-Generaldirektor Morgan Gromy in einer ersten Reaktion am Sonntag Nachmittag. Rund 35.000 Besucher hätten sich an den fünf Messetagen eingefunden.

Ähnlich viele also wie bei der Erstausgabe der “neuen” Frühjahrsmesse im vergangenen Jahr. Zwei wichtige Zielsetzungen seien ebenfalls erfüllt worden, so Gromy weiter: einerseits die Verjüngung des Publikums und anderseits die Ausweitung der Besucher auf andere soziodemografische Schichten, die vermehrt der gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes Rechnung tragen würden.

“Uns ist bewusst, dass die traditionelle Frühjahrsmesse sozusagen nationales Kulturgut war. Ich glaube, dass wir mit der Neuausrichtung auf einem guten Wege sind, auch wenn noch nicht alles reibungslos ablief.” Besonders an den ersten beiden Tagen, sprich am Mittwoch und am Donnerstag, sei der Besucherandrang jedoch unter den Erwartungen geblieben. Eine Erklärung habe er dafür auf Anhieb nicht parat.

“Dafür ist es einfach noch zu früh. Wir werden aber Ursachenforschung betreiben”, so Gromy, für den die 11.600 Besucher am Samstag aber eine “historische und bislang noch nicht da gewesene Dimension” darstellen. Gromy spricht im Übrigen nicht von Besuchern, sondern von “Fans”. Es gelte nun, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und die Springbreak den wachsenden Herausforderungen anzupassen. Den Kritikern hielt er entgegen, dem neuen Konzept doch einfach eine Chance zu geben. In der Tat ist es nach zwei Ausgaben noch etwas zu früh, ein definitives Urteil über die Neuausrichtung zu fällen.