Der Stoßdämpfer wird auf der N10 zwischen Marnach und Dasbourg-Pont weiter strapaziert werden. Die Straße zwischen den beiden Luxemburger Orten ist in einem miserablen Zustand. Das wird – trotz wütender Bürgerproteste auf Facebook – auch noch ein Weilchen so bleiben.

Wie Verkehrsminister François Bausch (“déi gréng”) in einer parlamentarischen Antwort am Freitag mitteilt, sind die Studien zu einem Umbau der Straße nun soweit abgeschlossen und eine endgültige Lösung wurde gefunden – doch der mögliche Baustart kommt erst 2019. Bausch weist daraufhin, dass es äußerst schwierig gewesen sei, die Anforderungen der Verkehrssicherheit und der Naturschutzzonen gleichzeitig zu erfüllen. Deswegen musste man auch die Idee von einem “weichen” Umbau kippen – weil sonst die Straßensicherheit nicht zu garantieren wäre.

Erst wenige Wochen sei der endgültige Plan zum Umbau der N10 nun alt und der würde nun noch auf die Zustimmung der zuständigen Experten für Straßensicherheit und Naturschutz warten. Es soll in zwei Phasen weitergehen – einerseits soll zunächst die Straße selbst erneuert werden, andererseits soll ein “ouvrage d’art” den Impakt der Straßenerneuerung auf die gefährdeten Tierarten möglichst klein halten. Mehr Details zu dieser Konstruktion gibt der Minister in der parlamentarischen Antwort allerdings nicht. 2019 soll zunächst die Straße gebaut werden, das zweite Projekt sei “zu einem späteren Datum” fertig. Die Bauarbeiten der neuen N10 sollen sich über 4,22 Kilometer erstrecken und insgesamt 300 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Es ist also frühstens 2020 mit einer Fertigstellung der löcherlosen neuen N10 zu rechnen.

Bis dahin geht es, wie gehabt, mit Hubbeln und Löchern auf der N10 weiter. Das belegt eine Luxemburger Facebook-Nutzerin mit einem eindrucksvollen Video:



Kennen Sie auch eine Straße in Luxemburg, die in einem miserablen Zustand ist? Schicken Sie uns ein Foto der Straße – über Facebook oder per E-Mail an internet@tageblatt.lu.