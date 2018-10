Nachdem das Nationalteam im letzten Frühling den direkten Wiederaufstieg in die Conference 1 auf souveräne Art und Weise meisterte, steht das erste Spiel hier am Samstag in der Ukraine an, mit dem deutlichen Ziel, sich auf diesem höheren Level zu etablieren. Kein unrealistisches Ziel, denn dass der Rugbysport in Luxemburg rasant auf dem Vormarsch ist, ist inzwischen nicht mehr zu übersehen.

So konnte der nationale Rugbyverband FLR seit 2015 ein Plus an Lizenzen von 37 Prozent verzeichnen, womit man inzwischen auf eine Gesamtzahl von rund 1.200 kommt. Bei den Jüngsten beträgt ...