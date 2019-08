Trotz hoher staatlicher Subsidien haben die Landwirte ein Selbstverständnis von unabhängigen Produzenten, die nicht nur ihr eigener Herr sind, sondern auch als freie Unternehmer das Volk ernähren. Und dies möchten sie auch bleiben, wollen nicht bevormundet werden und selbst bei jenen Fragen mitentscheiden, die ihren Beruf definieren.

In dem Sinne lud einer der drei Bauernverbände, der FLB, nach Beringen bei Mersch, um eine Reihe aktueller Themen aus ihrer Perspektive zu beleuchten. Vieles, was zurzeit in Sachen Agrarpolitik von der Regierung angestrebt beziehungsweise angekündigt werde, sei reine PR, so FLB-Präsident Aloyse Marx, der zum besseren Verständnis die aktuelle Atlantik-Überfahrt mit einem Segelboot von Klimaaktivistin Greta Thunberg bemühte. Hätte sie das Flugzeug gewählt, so wäre unter dem Strich die CO2-Bilanz ihrer Reise besser gewesen, immerhin flog ein Team von Seglern extra in die USA, um das Schiff zurückzuführen. Dieses Beispiel verdeutliche, dass oberflächliche werbewirksame Maßnahmen nicht immer zielorientiert seien.

So etwa die ankündigten Ziele der Regierung, dass bis zum Jahr 2025 20 Prozent der Agrarerzeugnisse des Landes „biologisch“ sein sollen und bis 2050 nur mehr biologisch produziert werden solle. Auch das – wie der FLB es sieht – verfrühte Glyphosat-Verbot sei eine solche PR-Aktion. Im Handel gebe es weitaus schädlichere Mittel als Glyphosat, über die überhaupt keine Diskussion geführt werde.

Keine Zulassung für Glyphosat

Die Zulassung für das Produkt endet in Luxemburg am 31.12.2020, allerdings habe die Regierung die Fragen des Bauernverbandes bezüglich Alternativen nicht beantwortet. Den Landwirten seien lediglich Entschädigungsgelder versprochen worden. Die Erhöhung der Landschaftspflegeprämie um 30 Euro helfe jenen Betrieben, die standortbedingt auf das Mittel angewiesen seien, nicht weiter, jene, die ohnehin kein Glyphosat einsetzen, würden das Geld dankbar annehmen.

Das Erosionsschutzverfahren „Strip-Till“, bei dem Glyphosat nach der Ernte einer Frucht zur Behandlung des Feldes eingesetzt wird, sich eine Schutzschicht aus abgestorbenen Pflanzenresten bildet und so ohne Pflügen (das immer zu Erosion führt) die Folgefrucht eingepflanzt werden kann, sei ohne Alternative zu Glyphosat nicht möglich – und eine solche sei den Landwirten nicht bekannt.

Bis zu 10 Prozent der Ackerflächen, d.h. bis zu 5 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, werden laut FLB-Schätzungen in Luxemburg so behandelt.

Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten aus Südamerika

Dass nun das Mercosur-Abkommen ausgerechnet die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten aus südamerikanischen Staaten, in denen Glyphosat in weitaus größerem Umfang eingesetzt werde, als dies in Europa je der Fall war, erleichtern soll, sei unverständlich und inkohärent. Luxemburg dürfe das Abkommen ebenso wenig wie das Europaparlament ratifizieren.

In Sachen Biolandwirtschaft drückt der FLB jenen Bauern, die eine Umstellung gewagt haben, seinen großen Respekt aus. Diese würden Biolandwirtschaft aus Überzeugung praktizieren. Eine Umstellung nach staatlichen Vorgaben „nur der Prämien wegen“ sei allerdings wenig erfolgversprechend. Über die Vorgaben (20 Prozent und 100 Prozent bis 2025 und 2050) sei weder mit den Betroffenen im Vorfeld diskutiert worden, noch seien die Absatzmöglichkeiten untersucht worden.

Diese gestalteten sich als besonders problematisch, da bereits jetzt die meisten in Luxemburg verkauften Bioprodukte Importware seien, die preislich günstiger als einheimische Produkte sind.

Konsument muss mehr zahlen

Der Konsument müsse also, um das Ziel der Regierung realistisch erscheinen zu lassen, bereit sein, weitaus höhere Preise für regionale Bioprodukte zu zahlen.

Trotz der natürlichen Vorgabe der Verdauungsprozedur der Kühe, die nunmal Methan ausrülpsen und damit mehr als die Hälfte der Treibhausgase produzieren, die der Landwirtschaft zugeschrieben werden (die ihrerseits 6 Prozent der gesamten klimaschädlichen Emissionen des Landes ausmachen), wollen die Landwirte Anstrengungen in dem Bereich unternehmen.

Klimafreundlichere Produktionsmethoden sollen unterstützt werden. So fordert der FLB das Erstellen einer Kohlenstoffbilanz für jeden Betrieb. Ein gut aufgebautes Monitoring erlaube eine systematische Verbesserung der Betriebe in dem Bereich.

Auf einem weiteren Gebiet könne die Landwirtschaft aktiv gegen den Klimawandel agieren. Sie habe das Potenzial, als riesiger Kohlenstoffspeicher zu dienen. Hierzu müsse die Kohlenstoffspeicherung in alle Rechnungen mit einbezogen werden, der Erhalt von Dauergrünland sowie Grünlandproduktionssysteme müssten ebenso wie der Humusaufbau gefördert werden und der Anbau mehrjähriger Kulturen wie Miscanthus müsse unterstützt werden. Klimaschutz werde von der FLB als Herausforderung und als Chance zur Innovation gesehen, aber eben abseits von unkonzertierter Bevormundung der Bauern.