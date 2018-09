Das CHNP („Centre hospitalier neuro- psychiatrique“) in Ettelbrück kommt nicht zur Ruhe. Nachdem sowohl der Präsident des Verwaltungsrats das Handtuch geworfen hat als auch der Generaldirektor sein Amt aufgab, hat nun ebenfalls der Pflegedirektor demissioniert.

Von Roger Infalt

Erst Mitte des Jahres hatte der Präsident des Verwaltungsrats des CHNP, Fons Mangen, sein Amt zur Verfügung gestellt. Auf Nachfrage hin wollte damals niemand Stellung dazu nehmen. Doch nur kurze Zeit später warf ebenfalls Generaldirektor Marc Graas das Handtuch. Auch Graas hüllte sich in Schweigen, als wir ihn auf die Gründe seines Rücktritts ansprachen. „Kein Kommentar“, hieß es damals.

Gesundheitsministerin Lydia Mutsch soll, dem Vernehmen nach, in der zuständigen Chamberkomission von „Unstimmigkeiten auf Direktionsebene“ gesprochen haben. Was diese Unstimmigkeiten genau waren, wollte die Ministerin jedoch nicht sagen. Verschiedene administrative Entscheidungen seien „nicht transparent“ gewesen.

Bei diesen Entscheidungen soll es, unseren Informationen zufolge, auch um das Gehalt des Generaldirektors gegangen sein, genauer gesagt um eine Gehaltserhöhung, die aber nie vom Verwaltungsrat abgesegnet wurde.

Zudem wollte Marco Graas Direktor des neuen Klinikums in Ettelbrück werden, das aus einer Fusion des „Centre hospitalier du Nord“ und des „Centre hospitalier neuropsychiatrique“ entstehen soll. „Dies wurde ihm aber verweigert und die Fusion war ihm plötzlich ein Dorn im Auge“, war aus den Reihen der CHNP-Belegschaft zu hören.

Inzwischen hat der frühere Direktor des „Centre hospitalier Emile Mayrisch“ aus Esch, Dr. Michel Nathan, den Posten des Präsidenten des Verwaltungsrates übernommen, das Amt des Generaldirektors bekleidet Finanzdirektor Frank Gansen nun bis auf Weiteres.

Denis Laloy nun auch weg

Im Juni dieses Jahres hatte Gesundheitsministerin Lydia Mutsch noch gesagt, die beiden Institutionen CHdN und CHNP bräuchten nun die nötige Ruhe, um die Fusion in die Wege zu leiten – doch jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft aus der avenue des Alliés.

Der Belgier Denis Laloy, den Marco Graas aus dem Klinikum Kirchberg nach Ettelbrück geholt und dem er den Titel „Directeur des soins“ (Anm.der Red.: Das Gesetz sieht vor, dass bei einer Bettenzahl von mehr als 175 ein Pflegedirektor eingestellt werden muss) verliehen hatte, knallte dieser Tage ebenfalls die Tür im CHNP hinter sich zu.

Auch in diesem Fall gibt es weder eine offizielle Mitteilung noch eine Stellungnahme des Betroffenen. Hinter den Kulissen der psychiatrischen Klinik ist jedoch zu hören, dass Laloy ohne den Rückhalt des früheren Generaldirektors Graas aufgeschmissen gewesen sein soll. Im Luxemburger Gesundheitswesen ist dieser Fall einmalig, denn noch nie gab es in ein und demselben Haus drei Demissionen von Entscheidungsträgern in nur wenigen Monaten.

Hinter den Kulissen der psychiatrischen Klinik ist zu hören, dass Laloy ohne den Rückhalt des früheren Generaldirektors Graas aufgeschmissen gewesen sein soll