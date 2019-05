Wegen der Weigerung von RTL Lëtzebuerg, Spots der Parteien für die Europawahlen am 26. Mai in einer anderen Sprache als Luxemburgisch auszustrahlen, geriet das private Medienhaus in die Kritik. In Absprache mit der Luxemburger Audiovisuellen Behörde (ALIA) hat RTL Lëtzebuerg nun entschieden auch Wahl-Clips auf Französisch auszustrahlen.

Die ALIA, Koordinatorin der offiziellen Wahlkampagne, hat RTL mitgeteilt, dass eine sehr große Mehrheit der Parteien sich bereit erklärt hat, neben der luxemburgischen Sprache auch die Verwendung des Französischen in den Wahlsendungen von RTL Radio Lëtzebuerg und RTL Télé Lëtzebuerg zu akzeptieren.

RTL wird daher ab sofort alle Wahl-Spots, die den neuen Regeln entsprechen, auch senden. Das gab RTL am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt.