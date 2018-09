Genau 200 Jahre ist es her, dass die weltweit erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch durchgeführt wurde. Der britische Geburtshelfer James Blundell wagte den Eingriff am 1. September 1818. Darüber, wie genau diese Transfusion abgelaufen ist und wer sie bekommen hat, gibt es mehrere Versionen. Auch ob die Bluttransfusion erfolgreich war, ist umstritten: Mehrere Quellen berichten, dass der Patient nur 56 Stunden nach dem Eingriff gestorben ist. So oder so: Blundell hat den Weg zur heutigen Bluttransfusion geebnet, die Medizin revolutioniert und Millionen Menschenleben gerettet.

Dr. Sonja Hoffmann ist Anästhesistin im “Centre hospitalier Emile Mayrisch”. In ihrem Tätigkeitsbereich hat sie tagtäglich mit Blutkonserven zu tun. Sie ist es nämlich, die diese für ihre Patienten vor einer OP beim ...