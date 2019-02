Über zehn Jahre hinweg haben zwei Mitarbeiterinnen der CNS regelmäßig Geld in die eigene Tasche fließen lassen. Aus verschiedenen Quellen ist von insgesamt zwei Millionen Euro die Rede – das wären durchschnittlich 8.000 Euro pro Monat, für jede der beiden mutmaßlichen Betrügerinnen.

Es war am Montagabend, als die CNS mitteilte, dass zwei Mitarbeiterinnen der staatlichen Luxemburger Gesundheitskasse über Jahre hinweg Geld gestohlen haben. Der veruntreute Betrag soll sich laut L’essentiel auf zwei Millionen Euro belaufen.

Falsche Arztrechnungen aus dem Ausland

Die Frauen waren in der „Internationalen Abteilung“ beschäftigt. Diese verwaltet laut Eigenangaben „alle Aufgaben grenzüberschreitender Tätigkeiten, darunter unter anderem alle internationalen Anträge (S1, BL1, etc.), Anträge auf stationäre oder ambulante Behandlungen im Ausland und die Ausgabe der europäischen Krankenversicherungskarten.“ Besucht also ein Luxemburger einen Arzt im Ausland und reicht die Rechnung bei der CNS ein, dann geht diese über den Tisch der Internationalen Abteilung.

Laut Tageblatt-Informationen fiel der Betrug Mitarbeitern der CNS auf, die daraufhin eine der beiden Verdächtigen konfrontierten. Später sei dann eine zweite Mitarbeiterin der gleichen Abteilung aufgrund der gleichen Vorwürfe aufgeflogen. Ob die beiden Frauen zusammengearbeitet haben oder im Alleingang Geld abgezweigt haben, ist bis jetzt unklar.

Wie es sein kann, dass die kriminellen Machenschaften über einen derart langen Zeitraum nicht auffielen, ist ebenfalls noch offen. Sozialversicherungsminister Romain Schneider (LSAP) sagt zu den internen Kontrollmechanismen in der Internationalen Abteilung der CNS: „Man kann kein Geld auf immer dieselben Konten legen – das geht nicht. Aber wir sind immer noch in der ersten Analyse.“ Es müsse nun geschaut werden, wie das System der beiden Frauen aufgebaut war.

Aufregung in Gasperich

Im Hauptquartier der Gesundheitskasse in Gasperich war die Aufregung bei den Mitarbeitern am Dienstag groß. Laut Tageblatt-Informationen wurden Security-Mitarbeiter vor den CNS-Archiven positioniert, damit nichts abhandenkommt.

Wie waren die Betrüger vorgegangen? Offenbar ließen sie sich Arztrechnungen aus dem Ausland auf ihre eigenen Konten „rückerstatten“. Dass sich der Fall in der Abteilung ereignet hat, die den Zahlungsverkehr ins Ausland abwickelt, ist kein Zufall. Bei Ärzten aus Luxemburg wäre ein solcher Betrug sehr viel schwerer gewesen, sagt Romain Schneider. Denn auf nationaler Ebene gibt es mehrere Prüfungen. „Weil die Ärzte im Ausland nicht bekannt sind und kein direkter Kontakt zum Versicherungsbezieher besteht, ist die Kontrolle hier natürlich viel schwerer als in anderen Abteilungen“, erklärt Georges Engel, Präsident der Parlamentskommission für Arbeit und Sozialversicherungen.

Funktionieren die Kontrollmechanismen?

Genau diese Kommission wird sich demnächst mit den Kontrollmechanismen von Luxemburgs nationaler Krankenkasse CNS beschäftigen, wie Engel sagt. Romain Schneider klärte die Mitglieder der Parlamentskommission am Dienstagmorgen über den Betrug auf. „Wir werden in nächster Zeit regelmäßig vom Minister gebrieft“, erklärt Engel. Es soll zudem geprüft werden, ob es neben den beiden Tatverdächtigen noch weitere Fälle von Veruntreuung gab.

Der Fall der beiden Mitarbeiterinnen der CNS wurde an die Justiz weitergeleitet. Romain Schneider versicherte gegenüber dem Tageblatt, dass es auch ein Disziplinarverfahren geben werde. Daneben hielt er fest: „Wir haben effiziente und gewissenhafte Beamte. Was diese beiden getan haben, waren kriminelle Akte von zwei Einzelpersonen inmitten von hunderten Mitarbeitern. Sie haben versucht, das System auszuschalten.“

Schneider betonte, dass bei all den Vorgängen keine Versicherten geschädigt wurden. Laut dem Sozialversicherungsminister verwaltet die Internationale Abteilung einen “relativ bescheidenen Prozentsatz” der CNS-Ausgaben. Er schätzt, es seien vier bis fünf Prozent der Gesamtausgaben der CNS. Diesbezügliche Anfragen des Tageblatt bei der staatlichen Gesundheitskasse blieben am Dienstag unbeantwortet.

