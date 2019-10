Nach der “Gartenhäuschen-Affäre” zieht Traversini (“déi gréng”) nun weitere Konsequenzen: Seine Partei hat am Mittwochmorgen bekannt gegeben, dass der ehemalige Differdinger Bürgermeister nun auch sein Mandat als Abgeordneter niedergelegt hat. Nachfolgerin im Parlament wird die Grünen-Politikerin Ahmedova Semiray.

“Nach Diskussionen mit meiner Familie, meinen Fraktions-Kollegen und -Kolleginnen und mit den Verantwortlichen meiner Partei habe ich mich dazu entschlossen, als Abgeordneter zurückzutreten”, schrieb Roberto Traversini nun, gut zwei Wochen, nachdem er schon am 23. September von seinem Amt als Bürgermeister von Differdingen zurückgetreten war, in seinem Schreiben zu seinem Rücktritt aus dem Parlament. In den letzten Tagen und Wochen soll er die Gelegenheit gehabt haben, um über die Dinge nachzudenken, die breit und intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind.

Zudem ging er auf den Kampf gegen die Klimakrise, den Einsatz für die soziale Gerechtigkeit und die Verteidigung unserer weltoffenen Gesellschaft ein. Diese seien Herausforderungen, die in den kommenden Jahren vollständige Konzentration und Energie der Politik erfordern. “Mit meiner Entscheidung möchte ich dazu beitragen, dass meine Abgeordneten-Kollegen und -Kolleginnen in der Grünen-Fraktion ihre Arbeit für die ökologische und soziale Erneuerung von unserem Land konsequent weiterführen können”, schrieb Traversini hierzu. Das, was er getan habe, könne er nicht rückgängig machen. “Aber ich möchte mich dafür entschuldigen und versuchen, mit Optimismus und Energie in die Zukunft zu sehen.”

Wie das Tageblatt am Mittwochmorgen erfahren hat, wird die Grünen-Politikerin Ahmedova Semiray ins Parlament nachrücken. Die Staatsangestellte war Neuntgewählte auf der Süden-Liste von “déi gréng”.

