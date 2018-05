In der Nacht auf Donnerstag ist ein Parkhaus in der Stadt Luxemburg durch mehrere große Hakenkreuze und andere Graffiti verunstaltet worden. Wahrscheinlich um Mitternacht herum sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe die Nazisymbole und einige französische Worte (“ici”, “Tousse 3x pour ton partie nazi”) auf den Eingang. Im Inneren des Parkhauses, auf einer Auffahrtsrampe, wurde außerdem “Welcome to Naziland” geschrieben – in ziemlich großen, ebenmäßigen Lettern.

Ein Facebook-User postete Fotos von den Graffiti: Er habe ja schon allerhand gesehen in den sieben Jahren, in denen er in dem Parkhaus arbeite – aber das übersteigt offenbar alles: