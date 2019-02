Der 33-jährige Nationalspieler Dan da Mota ist wieder auf freiem Fuß und wird auch gleich wieder ins Mannschaftstraining beim hauptstädtischen RFCUL einsteigen.

Da Mota befand sich seit dem 15. Januar in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Schrassig. Ihm wurde betrügerisches Ausnutzen von Unwissenheit oder Schwäche (“abus de faiblesse”) vorgeworfen. Sein Anwalt Roy Reding war gegen die Entscheidung in Berufung gegangen.