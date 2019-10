Nach der Traversini-Affäre in Differdingen und dem Veruntreuungsskandal in Hesperingen, wo beide Male „déi gréng“ mit der CSV aneinandergerieten, geht die Fehde in die nächste Runde. Austragungsort ist diesmal Ettelbrück. In der grünen Ecke trat an Gemeinderat Abbes Jacoby, in der schwarzen Bürgermeister Jean-Paul Schaaf. Ursprung der Auseinandersetzung ist die Entscheidung des Gemeinderats vom 3. Juni, dem Pfarrer das „Paschtoueschhaus“ für 400 Euro Miete zu überlassen. Eine Summe, die man anderswo für ein Gartenhäuschen hinblättern muss – dabei ist das Pfarrhaus aber mit 220 Quadratmetern um einiges größer.

Wenn man sich vor Augen hält, dass gleichzeitig einer Familie in Ettelbrück eine 100 Quadratmeter große Gemeindewohnung für 1.200 Euro vermietet wurde, kann man nur zu einer Schlussfolgerung kommen: Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das verstößt dann gegen das in Artikel 1 der Verfassung verankerte Gleichheitsprinzip. Abbes Jacoby sah dies jedenfalls so und wandte sich zwecks Klarstellung an das Innenministerium. Dessen Antwort ist glasklar und weist auf den besagten Verfassungsartikel hin: „Il s’agit dans les deux cas d’une simple location d’un logement appartenant à la commune à une personne physique de droit commun.“

Logische Schlussfolgerung: Beide Mieter müssen gleich behandelt werden, was nicht der Fall ist: 1,80 Euro pro Quadratmeter für den Pfarrer, 12 Euro für die besagte Familie. Bürgermeister Schaaf hatte argumentiert, seitdem die Gemeinden nicht mehr für die Unterkünfte der Pfarrer aufkommen müssen, habe man sich an den üblichen Mieten für Dienstwohnungen orientiert. Der Haken dabei ist jedoch: Es besteht kein Arbeitsverhältnis zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde, das dies rechtfertigt. Zwar könnte die Gemeinde verschiedene Mieten festlegen, doch müssten die Bedingungen für jedermann gleich sein, schreibt das Innenministerium. Da es keinen objektiven Grund gibt, den Pfarrer bevorzugt zu behandeln, muss man sich fragen, warum es doch getan wurde. (Warum die LSAP, Koalitionspartner der CSV in Ettelbrück, und die oppositionelle DP dieses Spiel stillschweigend hinnehmen, ist genauso fragwürdig.)

In der Gemeinderatssitzung vom 21. Oktober sprach Jacoby offen den Verdacht eines Amigo-Gefallens aus: Der Pfarrer soll der CSV Wahlkampfhilfe geleistet haben und die günstige Miete sei der Dank. Ist dies wahr, so ist es ein ausgewachsener Skandal, der dem des Gartenhäuschens in nichts nachsteht. Die niedrige Miete für den Pfarrer ist nicht zu rechtfertigen, sie zeigt nur, dass im Norden noch den Zeiten nachgetrauert wird, wo die Allgemeinheit für die Kirche zahlen musste. Die Grünen taten das Richtige, die Sache publik zu machen.

Die Anschuldigung von Jacoby ist allerdings eine andere Sache: Er muss sie beweisen, ansonsten besteht der Verdacht, dass es eine Retourkutsche für die Traversini-Affäre ist.