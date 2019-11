Die Grundidee des Konzepts gibt es schon länger. Die niederländische Umweltjournalistin Martine Postma veranstaltete im Oktober 2009 das erste offizielle Repair Café in Amsterdam. Auf internationaler Ebene hat sich diese Idee sehr schnell durchgesetzt und ist auch in Luxemburg angekommen. In Düdelingen gab es am Wochenende schon die zweite Edition des Repair Café.

Von Frank Barone

Im kultigen „Pomhouse“ mit dem passendem industriellen Flair konnten bei der Gelegenheit Interessierte am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr mit ihren reparaturbedürftigen Objekten Hilfe und Beratung finden. Veranstaltet wird das eintägige „Café“ vom „Service de protection de l’environnement et du développement durable“ der Gemeinde Düdelingen und dem „Centre for Ecological Learning“.

Erstaunlich viele Besucher nutzen diese Gelegenheit und fanden den Weg in das ehemalige, renovierte Arbed-Gebäude. Auch LSAP-Bürgermeister Dan Biancalana schaute ebenfalls an dem sonnig-kalten Nachmittag vorbei. Gegen 15 Uhr waren bereits über 50 Personen vor Ort. Die meisten kamen, um eine Reparatur in Anspruch zu nehmen oder den verschiedenen freiwilligen Handwerkern interessehalber über die Schulter zu schauen. Zu reparieren gibt es immer etwas und die Auswahl entsprach dem Bedarf des Alltags: Von Nähmaschinen über Bügeleisen und Lautsprecher bis zu Möbeln, Lederwaren oder Computern, Kleidung und Spielzeug war fast alles dabei. Jeder, der wollte, konnte live dabei sein, als die freiwilligen Helfer darangingen, die Teile wieder in Ordnung zu bringen, und etwas dazulernen.

Frank Barone

Norbert Sadler-Hoffmann (82) ist Täschner – ein Handwerk, das fast ausgestorben ist

Norbert Sadler-Hoffmann ist Täschner und war ebenfalls nach Düdelingen gekommen. Bei der ersten Auflage war der 82-Jährige nur Gast und sofort von der Idee begeistert. Bei der diesjährigen Auflage war er einer der freiwilligen Handwerker, die ihr Können zur Verfügung stellten. Der gebürtige Düdelinger eröffnete damals im Alter von 18 Jahren sein erstes Atelier. Er hat bis heute eines in der „Niddeschgaass“, wo er alles, was mit Leder zu tun hat repariert – vom Gürtel bis zur Handtasche, aber auch Regenschirme.

„Bei der ersten Ausgabe hat mich die Neugier ins Repair Café ins Pomhouse getrieben“, sagt er. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich gefragt habe, ob ich mitmachen kann, und da bin ich.“ Er ist einer der Letzten seiner Zunft. „Ich mach weiter, weil mein Beruf leider am Aussterben ist, außerdem wird es immer schwieriger, das nötige Material zu finden“, sagt er.

Die Veranstalter betonen den sozialen Aspekt und die Motivation, die anschließend daraus resultieren soll. „Das ist dieser Initiative fast wichtiger als die Reparatur selbst“, sagt Norry Schneider vom „Centre for Ecological Learning“. Er koordiniert in einer Testphase die Reparatur-Cafés in den Pro-Sud-Gemeinden. „Wir haben festgestellt, dass einige Leute an den verschiedenen Standorten immer wieder kommen. Das geschieht aus Neugier, um soziale Kontakte zu pflegen, oder sie werden gar vom Virus des Selbermachens angesteckt.“ Das ist das Ziel dieser Veranstaltung. „Die Besucher merken, dass sie mehr bewirken können, als sie im Vorfeld gedacht haben, und werden im Nachhinein selbst aktiv – ob auf Projektebene oder gar politisch“, so Schneider weiter.

Ein weiteres Ziel ist es, die verschiedenen Bürgerinitiativen zusammenzuführen, um regionale Netzwerke zu schließen, damit später in Eigenregie regelmäßig Repair-Cafés angeboten werden können. Idealerweise werden die Organisatoren überflüssig. Laut Schneider hat die Düdelinger Gemeinde vor, in naher Zukunft die Reparatur-Cafés gegebenenfalls mehrmals im Jahr anzubieten.

Foto: Frank Barone Es gab viel zu sehen und noch mehr zu tun