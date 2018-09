René Steinhaus übernimmt definitiv die Verantwortung am LuxAirport. Das verkündete der Airport in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag. Steinhaus arbeitete bereits seit März als Interim-CEO am Findel, nachdem der Belgier Johan Vanneste zum Flughafen Köln-Bonn gewechselt war.

René Steinhaus hat Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität Berlin studiert. 1998 begann er seine Karriere beim Frankfurter Flughafen, im September 2016 kam er als Commercial Director zu LuxAirport.