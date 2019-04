Für den 100-fachen Luxemburger Nationalspieler beginnt am 1. August ein neuer Lebensabschnitt: Mario Mutsch wird im Sommer einen Trainerposten innerhalb der nationalen Fußballschule antreten. Dies teilte die FLF am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Mutsch ist 34 Jahre alt und gab bereits bekannt, dass er seine aktive Spielerkarriere im Sommer beim Progrès Niederkorn beenden wird. Seinen 100. Einsatz für die Nationalmannschaft feierte er im März bei der knappen 1:2-Niederlage gegen die Ukraine (eine Begegnung, die bekanntlich noch eine andere Wendung auf dem Grünen Tisch nehmen könnte).