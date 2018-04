Zufriedene Gesichter bei der Luftfrachtgesellschaft Cargolux: Dank einer weltweit gut laufenden Wirtschaft sind ihre Dienstleistungen gefragt. Sowohl bei den transportierten Tonnen als auch beim erwirtschafteten Gewinn hat die Gesellschaft 2017 Rekordzahlen verbucht.

“Es war ein exzellentes Jahr”, so Verwaltungsratspräsident Paul Helminger am Mittwoch im Rahmen der Jahrespressekonferenz der Gruppe. “Es ist das beste Jahr in der Geschichte der Cargolux.” Auf allen Kontinenten, wo man aktiv sei, sei die Konjunktur gut gewesen, das Verbrauchervertrauen sei hoch und die Nachfrage nach Produkten demnach auch. Das bedeutet viel Arbeit und Aufträge für Logistiker. Weltweit hält die Gesellschaft einen Marktanteil von vier Prozent im Bereich Luftfracht.

Am Ende des Jahres stand ein Nettogewinn von satten 122,3 Millionen Dollar in den Büchern. Im Vorjahr waren es gerade mal 5,5 Millionen Dollar.

Ein wesentlicher Grund dieser enormen Steigerung war ein Wandel im Markt. So war das Jahr 2015 von einem Überangebot an Luftfracht-Dienstleistungen gekennzeichnet. Im letzten Quartal von 2016 drehte sich dann die Lage. Die Wirtschaft lief so gut, dass plötzlich die Nachfrage das Angebot überstieg, erklärte Geschäftsführer Richard Forson.

Und diese Situation blieb das ganze Jahr 2017 über bestehen. Selbst 20 Prozent höhere Kerosin-Preise konnte die Gesellschaft augenscheinlich gut verkraften.

Erstmals habe man in einem Jahr mehr als eine Million Tonnen Fracht transportiert, so Forson weiter. Das ist ein Zuwachs von elf Prozent. Der Umsatz ist deutlich auf 2,26 Milliarden Dollar gestiegen. Gleichzeitig ist auch der Ausnutzungsgrad (load factor) der Flugzeuge auf über 70 Prozent gestiegen. In den Vorjahren lag er im Schnitt bei etwa 65 Prozent. Pro Tag waren die 27 Flugzeuge der Gesellschaft etwa 12 Minuten länger in der Luft als im Vorjahr. Und die hohe Nachfrage ermöglichte der Gesellschaft zudem eine bessere Gewinnmarge bei den Transporten zu erreichen.

Erste Dividende seit fast zehn Jahren

Auch das Geschäft mit Zhengzhou in China entwickelt sich gut. Letztes Jahr wurden 146.000 Tonnen transportiert – praktisch eine Verdopplung in zwei Jahren. Die Stadt entwickle sich zu einem wahren Hub für die Cargolux in China, so Forson.

Das Resultat des Jahres 2017 ist derart gut, dass die Gesellschaft nun erstmals seit fast zehn Jahren eine Dividende an ihre Aktionäre (indirekt zwei Drittel der Luxemburger Staat) auszahlt. Insgesamt 16 Prozent des Jahresgewinns gehen an die Aktionäre, wie Finanzchef Maxim Strauss erläuterte. Weitere 16 Prozent des Gewinnes geht an die Mitarbeiter – über ein Gewinnbeteiligungs-Mechanismus im Kollektivvertrag. Der Rest des Gewinnes fließt in die Reserven der Gesellschaft.

Die Verschuldung des Unternehmens war 2017 ebenfalls leicht rückläufig. “Alle Ratios haben sich verbessert”, so Strauss. Wie jedes Jahr hat die Cargolux auch errechnet, wie viel Geld sie innerhalb Luxemburgs ausgegeben hat. Und diese Summe war letztes Jahr auf 372 Millionen Euro gestiegen. Den Löwenanteil davon machten die Gehälter der in Luxemburg tätigen Mitarbeiter aus: 148 Millionen. Für “Produkte und Dienstleistungen” waren es 73 Millionen; für Steuern und Sozialabgaben waren es 25 Millionen.

Und auch für die nahe Zukunft ist die Cargolux optimistisch gestimmt. “2017 war außergewöhnlich”, so Helminger. “Aber vielleicht war es nicht das letzte Mal.” Allein im ersten Quartal des laufenden Jahres hat die Gesellschaft bereits einen Gewinn von rund 50 Millionen Dollar eingeflogen. “Das ist gut für die langfristige Zukunft.” Ein willkommener Beruhigungsfaktor für eine Firma, die in einer sehr volatilen Branche tätig ist – und die sehr kapitalintensiv ist.

Die einzigen “Wolken”, die das Management am “strahlend blauen Himmel” sieht, ist das Risiko eines Handelskriegs zwischen China und den USA. “Ich bin aber optimistisch”, so Forson. “Ich glaube nicht, dass es dazu kommt.”