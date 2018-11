300 Kilogramm Kokain – diese riesige Menge an Drogen hat der Luxemburger Zoll am vergangenen Wochenende am Findel sichergestellt. Wie das Informationsamt der Regierung (SIP) am Freitag mitteilte, fanden die Beamten die Ladung bei der Kontrolle eines Frachtfliegers, der aus Südamerika gekommen war.

Laut SIP hat der “Stoff” einen Straßenwert von 45 Millionen Euro und sollte weiter in die Niederlande verschickt werden.