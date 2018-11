Wie jedes Jahr seit Hitlers Machtergreifung im Jahre 1933 wurden auch 1938 um Mitternacht des 9. November die neuen Rekruten der SS auf Hitler vereidigt. Danach brach in ganz Deutschland und Österreich die Hölle los.

Von Mil Lorang

“Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Großdeutschen Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod. So wahr mir Gott helfe!” (1)

In der Zeitung Neues Wiener Tageblatt (NWT) war am 11.11.1938 zu lesen, dass in München vor der Feldherrnhalle 10.000 Rekruten der SS-Verfügungstruppe und der SS-Totenkopfverbände zur Eidesleistung auf den Führer angetreten waren. Und weiter: “Zur gleichen Zeit waren im ganzen Großdeutschen Reich die SS-Bewerber der allgemeinen SS (2) angetreten, um zusammen mit den vor der Feldherrnhalle stehenden Rekruten das Gelöbnis auf den Führer abzulegen.” 3) Insgesamt sollen es in dieser Nacht 50.000 gewesen sein. (4) Die Zeitung berichtet weiter: “dann spricht Reichsführer SS Himmler den Eid, und die 10.000 Rekruten vor der Feldherrnhalle und die SS-Bewerber im ganzen Reiche sprechen den Eid Absatz für Absatz nach. Es ist eine feierliche Stunde in dieser Nacht.” (5)

Anschließend hielt Hitler eine Ansprache, die er mit den Worten schloss: “Eure Ehre muss immer und unter allen Umständen die Treue sein!” (6)

9. November: “heiligster” Nazi-Feiertag

...