Hitze und Trockenheit das aktuellen und vergangenen Sommers haben die Verbreitung der Borkenkäfer-Art Ips Typographus (deutsch: Buchdrucker) in den Luxemburger Fichtenwäldern begünstigt. Das teilt die Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der LSAP mit.

Bislang mussten im Staatsforst 55.500 Quadratmeter “karges Fichtenholz und Windschäden abgeholzt werden”, heißt es in der Antwort von Carola . Obgleich sie über keine genauen Daten aus den Privatwäldern verfügt, geht die Regierung davon aus, dass auch dort die Schäden immens seien, insbesondere im Norden des Landes.

Der Befall habe in diesem Jahr jedenfalls noch einmal “alarmierend” zugenommen: “Basierend auf einer einfachen visuellen Beurteilung schätzen wir, dass mehr als die Hälfte der Fichtenbestände heute einen oder mehrere Befälle aufweisen.” Dies erhöhe das Risiko einer Pandemie in den kommenden Jahren bei wiederholten Dürren, insbesondere in älteren und ungünstig stationierten Beständen, deutlich.

Allerdings wird in der Erklärung auch klargestellt, dass die Borkenkäfer zwar erhebliche wirtschaftliche, aber keine ökologischen bedeutsamen Schäden verursachten.

Um das Aufkommen und damit die wirtschaftlichen Folgen einzudämmen, sei eine Arbeitsgruppe begründet worden mit allen wichtigen Akteuren aus Politik und Verwaltung, Handel und Verbänden.Geeignete Maßnahmen sind bereits in der Broschüre “Handlungsempfehlungen für das Borkenkafermanagement” aufgeführt. (Die Broschüre kann hier als PDF heruntergeladen werden.)

Befallene Bäume müssen schnellstens raus aus dem Wald

Eine wesentliche Maßnahme sei die Entfernung der von Borkenkäfern befallenen Bäume, weil jede kontaminierte Fichte wahrscheinlich eine Generation von Tausenden von Tieren hervorbringe, die dann wieder mehrere benachbarte Bäume angreifen könne. Ebenso werde empfohlen, auf den Anbau von Fichten, insbesondere in Form von Monokulturen, zu verzichten, um das Fortpflanzungspotenzial des Typografen allmählich zu verringern.

Hinsichtlich finanzieller Unterstützung sei 2019 eine Vorordnung derart geändert worden, dass Eigentümer jetzt besser geholfen werde, wenn deren Fichtenwälder vom Buchdrucker verwüstet wurden: Die Beihilfen für die Wiederaufforstung wurden verdoppelt, erklärt die Regierung in der parlamentarischen Anfrage von Mars Di Bartolomeo und Tess Burton.

In Deutschland prüft die Bundeswehr im Kampf gegen die Borkenkäferplage in deutschen Wäldern einen Hilfseinsatz. Der Truppe lägen aus verschiedenen Regionen Anfragen vor, Amtshilfe zu leisten, hieß es im Verteidigungsministerium. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bat darum, dass sich die Länder mit den militärischen Landeskommandos vor Ort in Verbindung setzen. Nötig seien «präzise Fachgespräche unter Beteiligung der Betroffenen».