Die Abgeordneten der Chambre und die Minister der Regierung haben Großherzog Jean die letzte Ehre erweisen. Das ehemalige Luxemburger Staatsoberhaupt war am vergangenen Dienstag gestorben. Die Chamberabgeordneten besuchten am Montagmorgen die “Chapelle ardente” im großherzoglichen Palais in Luxemburg-Stadt, wo der Leichnam Jeans seit Sonntag aufgebahrt wird. Danach folgten die Mitglieder der Staatsregierung und der Schöffenrat der Stadt Luxemburg. Auch die Direktoren verschiedener Behörden machten Jean eine Aufwartung.

Auch die Bürger können Jean die letzte Ehre erweisen. Die Chapelle ardente im Palais ist Montag von 14 bis 19 Uhr, am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Das Begräbnis Jeans, zu dem sich bereits Mitglieder anderer Königshäuser angekündigt haben, beginnt am Samstag um 11 Uhr mit einer Andacht in der Kathedrale. Wie der Hof mitteilt, sind die Plätze für die Öffentlichkeit jedoch bereits vergeben.